Solana-Coin erreicht laut Krypto-Experten Ende 2024 Preis von 500 USD

Mittlerweile hat der Solana-Coin das Kursziel von 241 USD erreicht, während das Volumen an den dezentralen Kryptobörsen des Ökosystems aufgrund des Memecoin-Superzyklus explodiert. Daher erwarten viele Krypto-Experten, dass SOL schon bald einen Preis in Höhe von 500 USD erreichen könnte, wobei einige sogar bereits in diesem Jahr davon ausgehen.

Denn bei Solana handelt es sich um eine Layer-1-Blockchain der nächsten Generation, welche im Unterschied zu Bitcoin und Ethereum die Transaktionen parallel verarbeiten kann und dadurch deutlich skalierbarer ist. So ermöglicht sie bis zu 1,2 Mio. Transaktionen pro Sekunde, eine geringe Latenz von 400 ms und einen hohen Datendurchsatz mit geringen Gebühren.

Sofern der SOL-Coin nun die Marke von 241 USD halten kann, liegt das nächste Kursziel der Bullen beim Allzeithoch von 259 USD und danach bei 291 USD. Somit müsste Solana steil ansteigen, um tatsächlich bis Jahresende schon einen so hohen Preis zu erreichen. Allerdings wäre eine etwas schwächere Bewegung bis auf 350 oder 400 USD denkbar.

Jetzt in Solana investieren!

Zuletzt hat sich laut den Angaben von DeFiLlama das Handelsvolumen an der dezentralen Kryptobörse von Raydium auf mehr als das Doppelte der führenden Ethereum-DEX Uniswap gesteigert. Denn die Solana-Kryptobörse erreicht 4,08 Mrd. USD, während es bei der Konkurrenz nur 1,52 Mrd. USD sind.

Nachfrage nach Memecoins nimmt wieder zu, während Pump.Fun-Memetoken mehr als 8 Mrd. USD erreichen

Zurückzuführen ist das hohe Wachstum des Solana-Ökosystems auf die Memecoins, da sie mit 92 % aller gestarteten Kryptowährungen mittlerweile zur führenden Blockchain in dieser Hinsicht geworden ist. Dieser Erfolg ist primär auf die eigene Launchplattform Pump.Fun zurückzuführen.

Denn mit dieser wurden fairere und sichere Memecoins ermöglicht, sodass viele Betrügereien unterbunden werden. Überdies war es somit jedem möglich, schnell, einfach und günstig einen eigenen Memetoken zu starten.

Mittlerweile haben die auf CoinGecko gelisteten Pump.Fun-Memecoins eine Marktkapitalisierung in Höhe von mehr als 8,4 Mrd. USD erreicht. Über die vergangenen 24 Stunden kamen sie dabei auf ein Handelsvolumen von 5,1 Mrd. USD.

Der Marktführer von ihnen ist derzeit das Eichhörnchen Peanut the Squirrel, welches durch den Wahlkampf und die Medienaufmerksamkeit in nur zwei Wochen mit seiner Marktkapitalisierung bereits die Marke von 2 Mrd. USD durchbrochen hat.

Ursprünglich wurde dieser auf Pump.Fun für einen Preis von 0,0001 USD gelistet und konnte bis heute auf 1,66 USD steigen, was einem Kursplus von 1.659.900 % entspricht. Vor wenigen Tagen stand er sogar noch bei 2,27 USD, sodass sogar 2.269.900 % möglich gewesen wären.

Für die Launchpad-Memecoins ist es wichtig, dass diese die Bonding-Kurve erreichen, um somit überhaupt an den dezentralen Kryptobörsen gelistet zu werden. Dafür muss deren Marktkapitalisierung mehr als 69.000 USD erlangen. Dann werden 12.000 USD als Liquidität auf Raydium hinterlegt und verbrannt.

Jetzt in Solana-Ökosystem investieren!

So findet man den nächsten PNUT auf Pump.Fun

Die vielversprechendsten neuen Memecoins auf Pump.Fun findet man unter der Rubrik "about to graduate" im fortgeschrittenen Bereich der Plattform. Dort werden die Memetoken gelistet, welche es bald an die Kryptobörsen schaffen könnten.

Weitere Anzeichen für die wachsende Dominanz von Pump.Fun gibt es auf der Website von CoinMarketCap. Dort wurde nun eine neue Rubrik für Coins eingeführt, welche gerade an den dezentralen Kryptobörsen im Trend sind.

Im Bereich der Smart Contracts und dApps hat Solana nun den zweiten Rang eingenommen. Denn mithilfe seines Proof-of-Stake- und Proof-of-History-Konsensmechanismus erreicht die Chain eine besonders hohe Skalierbarkeit für kommerzielle Aktivitäten. Natürlich sind Memecoins in dieser Hinsicht meistens wenig nützlich, auch wenn sie eine hohe Viralität erreichen.

Jetzt günstige Memecoins kaufen!

Robinhood und Coinbase treiben das FOMO von Solana weiter an

Über die vergangene Zeit haben sich einige förderliche Faktoren für den Solana-Coin aufgereiht, welche ihm Auftrieb verliehen haben. Unter anderem nahm die Börse Robinhood die Kryptowährung wieder auf, da sie vermutlich eine geringere Gefahr in der Einstufung als unregistriertes Wertpapier sieht. Zudem steht der Leiter dessen Rechtsabteilung auf der Liste der potenziellen Nachfolger des SEC-Vorsitzenden.

Überdies hat die Kryptobörse Coinbase inzwischen ihren COIN50-Index eingeführt. Mit dessen Hilfe sollen auch Institutionen leichter den Kryptomarkt verfolgen können. Investieren können in diesen Unternehmen außerhalb der USA, Kanadas und Großbritanniens.

In diesem neuen Index erhält Solana eine Gewichtung in Höhe von 6 %, während die Marktkapitalisierung des Coins erst bei 3,56 % des gesamten Kryptomarktes liegt. Somit würde der SOL-Token in dem Index sogar stärker gewichtet werden, was auf das Potenzial schließen lässt, welches das Coinbase-Team in Solana erkannt hat. Im Gegensatz dazu liegt der Anteil von Bitcoin bei 50 %, obwohl seine Dominanz aktuell 59 % beträgt.

Jetzt Kryptos zum niedrigsten Preis kaufen!

Institutionen wie Sol Strategies nehmen Solana vermehrt ins Visier, während ETFs vorbereitet werden

Es gibt noch einige weitere bullische Faktoren, welche aktuell den Solana-Preis stützen. So hat das Interesse der Institutionen an dem SOL-Coin zugenommen. Aber auch einige Vermögensverwalter passen nun ihre Anteile entsprechend der 5 % an, welche für alternative oder spekulative Anlageklassen reserviert sind.

Laut der Einschätzung des Geschäftsführers und Mitbegründers der einzigen staatlich anerkannten Kryptobank in den USA Anchorage Digital, Nathan McCauley, würde die nächste Welle der Krypto-Adoption nicht von Kleinanlegern kommen, sondern von Mainstream-Investoren, welche über ihre bestehenden Vermögensverwaltungs- und Finanzberaterbeziehungen auf digitale Assets zugreifen wollen.

Mittlerweile handelt es sich bei Solana um eine der führenden drei Kryptowährungen und daher wird der SOL-Coin auch künftig verstärkt von weiteren Anlegern in die Portfolios aufgenommen. Überdies richten immer mehr Unternehmen ihre Strategie auf Solana aus.

So wurde etwa das Unternehmen Cyberpunk Holdings in Sol Strategies umbenannt und von DeFi Technologies das Tochterunternehmen SolFi gegründet. Somit werden Anlegern auch andere Investmentmöglichkeiten an der traditionellen Börse zur Verfügung gestellt, welche sich auf das Solana-Ökosystem fokussieren. Zuletzt hat Sol Strategies beispielsweise vier Validatoren und Cogent Crypto gekauft.

Jetzt innovative Wallet nicht verpassen!

https://twitter.com/TonyGuoga/status/1858385735805739443

Ebenso scheint sich das regulatorische Umfeld nun durch die Trump-Regierung deutlich zu verbessern. Denn die Wahrscheinlichkeit für die Genehmigung eines Solana-Spot-ETFs ist jetzt besonders groß. Die Analysten des Vermögensverwalters VanEck haben dafür bereits am 27. Juni 2024 einen Antrag eingereicht.

Laut der Einschätzung der Analysten der Financial Times vom 26. Juli hängt der Erfolg des Solana-ETFs maßgeblich von der Wahl von Donald Trump ab. Ebenso äußerte Matthew Siegel, der Forschungsleiter für digitale Vermögenswerte bei VanEck, dass es sich bei der Einreichung des Antrages um eine Wette gehandelt hätte, dass Trump gewählt wird. Überdies ist eine deutlich kryptofreundlichere Gesetzgebung in Washington geplant. Bis März sollten sich laut Tischhäuser viele Dinge schnell ändern.

https://twitter.com/NateGeraci/status/1857417598670877109

Solana-Ökosystem entwickelt sich hervorragend

Die Blockchain von Solana und die Angebote auf dieser werden von mehr als 2.400 Entwicklern vorangetrieben. Daher entwickelt sich die Chain auch exzellent und hat mit einigen technologischen Innovationen für Aufsehen gesorgt. All dies unterstreicht die zunehmende Akzeptanz des Ökosystems.

Zuletzt wurden auf der Breakpoint-Konferenz unter anderem die Fortschritte bei der Kompressionstechnologie Zero Knowledge vorgestellt. Mit diesen können die niedrigen Kosten der Blockchain sogar noch einmal zusätzlich gesenkt werden. Ebenso hat diese einen positiven Einfluss auf die Skalierbarkeit.

Laut Leah Wald, der Mitbegründerin von Valkyrie und Geschäftsführerin von Sol Strategies, würde es sich insbesondere bei dem Firedancer-Upgrade um einen wichtigen Schritt für die Blockchain handelt. Dies gab sie kürzlich in einem Interview auf Cryptonews.com bekannt.

Jetzt nächste Wallet-Generation entdecken!

Aber auch die Events für Entwickler erreichen viele Besucher wie der Solana Radar Hackathon, der auf mehr als 10.000 Teilnehmer gekommen ist. Ebenso hat die Midwest Blockchain Conference die Beliebtheit von SOL unter Studenten und Branchenführern aufgezeigt. Somit ist auch künftig mit einigen neuen Projekten in dem Ökosystem zu rechnen, welche die Nachfrage zusätzlich antreiben.

Mit Hinblick auf die Dezentralisierung ist Solana mit 4.514 Nodes breit aufgestellt, während Bitcoins Hashrate zu 80 % auf vier Pools und Ethereums Staker zu rund der Hälfte auf einen Anbieter zurückzuführen sind.

Dennoch gibt es auch Herausforderungen für die Solana-Blockchain, wie die Netzwerküberlastung und die Transaktionsabbrüche. Sobald diese noch besser in den Griff bekommen werden, könnte dies die Netzwerkperformanz sogar noch einmal steigern. Unter anderem sollen dafür Prioritätsgebühren eingeführt werden.

Jetzt in Solana investieren!

Investoren sollten diversifizieren, um einseitige Risiken zu verhindern

Laut Einschätzung der Krypto-Experten von Crypto Banter würde es sich dieses Mal um einen Zyklus handeln, in welchem vorwiegend die KI- und Memecoins profitieren. Ein besonders vielversprechender Token ist Pepe Unchained, welcher ein Memetoken-Infrastrukturinvestment mit eigener Skalierungslösung und vielen Angeboten entwickelt.

Das Konzept hat angesichts der hohen Gebühreneinnahmen in diesem Sektor von mehreren Millionen USD pro Tag schnell viele Investoren überzeugt und mit dem Vorverkauf schon 36 Mio. USD eingenommen.

Nun sind nur noch weniger als 24 Tage nach, sofern der Presale nicht aufgrund der hohen Aktivität der Wale schon ausverkauft ist. Denn allein am Freitag wurden zusammen mit Walen 3,2 Mio. USD eingeworben, da viele in ihm den nächsten Pepe erkannt haben, der bisher nicht einmal an den Kryptobörsen in die Höhe getrieben wurde.

Zu Pepe Unchained zählt unter anderem das eigene Memecoin-Launchpad Pepe Pump Pad, mit dem jeder leicht und günstig innerhalb von Minuten einen Memetoken erstellen kann. Somit soll die Massenadoption weiter vorangetrieben und die Netzwerkaktivität wieder auf Ethereum zurückgeholt werden. Für Investoren bedeutet es, dass sie ohne die hohen Risiken der vielen einzelnen Memecoins von der hohen Nachfrage nach diesem Sektor profitieren können.

Überdies beinhaltet es eine dezentrale Kryptobörse, einen nahtlosen Überbrückungsdienst zu anderen Blockchains, einen DEX-Explorer und einen Inkubatorenprogramm, um ständig für neue Angebote zu sorgen. Mit all diesen Diensten können besonders viele Gebühren innerhalb des Ökosystems behalten werden, was diesem und seinen Investoren wiederum zugutekommt.

Jetzt bei Krypto-Investments sparen!

Ein weiterer vielversprechender Coin, der sich den Memecoin-Superzyklus zunutze machen will, ist Crypto All-Stars. Dafür hat das Team die neuartige MemeVault-Technologie entwickelt, die Investoren von tokenomisch beschränkten Memetoken ebenfalls passive Einnahmeströme ermöglichen soll.

Auf diese Weise können diese eher zu einem Halten ihrer Coins bewegt werden, was sich wiederum stabilisierend auf deren Kurs auswirkt und die Viralität enorm steigern kann. Zudem erhalten sie somit nicht nur die Chance auf Gewinne durch Kursanstiege, sondern ebenso ein passives Einkommen in Kryptowährungen.

Noch befindet sich Crypto All-Stars im Vorverkauf. Dieser hat bereits mehr als 4,2 Mio. USD eingeworben und bietet den $STARS-Coin für den Renditemultiplikator des Loyalitätsprogramms noch für einen Preis in Höhe von 0,0015806 USD an. Allerdings wird schon in weniger als zwei Tagen und 13 Stunden die nächste Preiserhöhung stattfinden. Zudem nehmen auch immer mehr Wale den Coin auf, wie einer der 21.714 USD investiert hat.

Ebenfalls nicht übersehen sollten Investoren nun den fairen Memecoin Flockerz. Denn er will den Sektor mithilfe seiner DAO und der erstmaligen vollständigen Kontrolle eines Kryptoprojektes durch die Community einen neuen Standard der Dezentralisierung und Fairness erreichen. Bei den Abstimmungen über die Zukunft des Projektes erhalten die Teilnehmer über Vote-to-Earn sogar Belohnungen in Kryptowährungen.

Auch Flockerz befindet sich derzeit noch in einer frühen Phase, sodass Anleger den $FLOCK-Token im Vorverkaufsangebot für einen Preis in Höhe von 0,006053 USD kaufen können. Bisher konnte es schon 2,2 Mrd. USD einnehmen und gewinnt langsam an Zugkraft.

Wer hingegen auf das Potenzial der in diesem Jahr an Beliebtheit gewonnenen und von der Familie Trump sehr geschätzten PolitiFi-Memecoins und das des neu von dem Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin vorgestellt Konzept von InfoFi setzen will, sollte FreeDum Fighters nicht vergessen.

Denn das Team hat ein deutlich attraktiveres Konzept als Polymarket erschaffen, welches in diesem Jahr erst Rekordeinnahmen von mehr 3 Mrd. USD in einem Monat verbucht hat. Im Unterschied zu diesem legt FreeDum Fighters hingegen größeren Wert auf die Informationskomponente, wodurch es einen höheren Mehrwert bieten kann.

Die Presales können auch über die beliebte digitale Geldbörse von Best Wallet aufgefunden werden. Dort erhalten Investoren sogar aufgrund des fairen und innovativen Ansatzes die Rabatte und frühen Einstiegschancen bei Kryptowährungen, wie sie sonst nur Risikokapitalgebern mit hohen Summen gewährt werden. Zudem bietet sie Schutz gegenüber der zunehmenden Gefahr vor Spiegelseiten, welche einen Totalverlust bewirken können.

Jetzt Krypto-Presales entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.