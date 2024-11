Die Nordex-Aktie verzeichnete am Freitag einen Rückgang von 2,0 Prozent auf 11,57 EUR an der XETRA-Börse. Trotz einer als widerstandsfähig geltenden Unterstützungszone zwischen 11,30 und 11,38 Euro, die sich seit März 2024 etabliert hat, konnte ein weiterer Kursverlust nicht verhindert werden. Das Handelsvolumen belief sich auf 205.687 Aktien, was das anhaltende Interesse der Anleger an dem Windenergie-Unternehmen widerspiegelt.

Analysten-Prognosen und Kurspotenzial

Experten sehen weiterhin Potenzial in der Nordex-Aktie und geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,13 EUR aus. Dies würde einem beachtlichen Anstieg vom aktuellen Niveau entsprechen. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 0,072 EUR je Aktie. Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich die Zahlen für das vierte Quartal 2024 entwickeln, deren Veröffentlichung für den 1. April 2025 geplant ist.

Nordex Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...