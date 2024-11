Die Varta AG verzeichnet eine leichte Erholung an der Börse, trotz der anhaltenden Herausforderungen, denen sich das Unternehmen gegenübersieht. Am jüngsten Handelstag konnte die Aktie um 0,6 Prozent auf 2,52 Euro zulegen, wobei das Tageshoch bei 2,65 Euro lag. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zu den jüngsten Finanzergebnissen des Unternehmens, die einen Verlust von 0,13 Euro je Aktie im letzten Quartal aufwiesen. Trotz des unveränderten Umsatzes von 215,06 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, bleibt die finanzielle Situation des Batterieherstellers angespannt.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2023 einen Verlust von 2,295 Euro je Aktie für Varta. Trotz dieser düsteren Aussichten geben Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 7,50 Euro für die Varta-Aktie aus, was auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hindeutet. Die Hoffnung auf eine erfolgreiche Sanierung des Unternehmens scheint die Stimmung am Markt zu beeinflussen, was sich in der jüngsten Kursentwicklung widerspiegelt. Allerdings bleibt der Weg zur vollständigen Erholung steinig, da die Aktie im Vergleich zu ihrem 52-Wochen-Hoch von 24,13 Euro noch immer deutlich niedriger notiert.

