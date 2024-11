Die 1&1 AG verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Kursanstieg an der Börse. Im XETRA-Handel stieg die Aktie um 1,9 Prozent auf 11,82 Euro, wobei sie in der Spitze sogar 12,10 Euro erreichte. Dieser Aufschwung erfolgte trotz schwächerer Quartalsergebnisse, die das Unternehmen kürzlich vorgelegt hatte. Im jüngsten Jahresviertel erwirtschaftete 1&1 einen Gewinn von 0,34 Euro je Aktie, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 0,41 Euro darstellt. Auch der Umsatz sank um 3,60 Prozent auf 1,00 Milliarden Euro.

Analysten-Einschätzungen und Zukunftsaussichten

Trotz des aktuellen Kursanstiegs bleiben Analysten vorsichtig. Die DZ Bank stufte die 1&1-Aktie von "Kaufen" auf "Halten" herab und senkte das Kursziel von 18 auf 12 Euro. Der unveränderte EBITDA-Ausblick sei nur unter der Bedingung zu erreichen, dass ein Netzaufbaupartner eine Kompensationszahlung für einen früheren Netzausfall leiste. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten ein Ergebnis je Aktie von 1,70 Euro und eine Dividende von 0,050 Euro.

