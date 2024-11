Börsen-Listing und Rekordmarke: Neuer PEPU-Token löst FOMO bei Anlegern aus

Pepe Unchained ($PEPU) sorgt für ordentlich FOMO - Über das Wochenende ist der Presale von 30 Millionen auf über 36 Millionen US-Dollar gestiegen, am heutigen Montag nun schon fast auf 37 Millionen. Rund 4 Millionen US-Dollar sind allein seit Freitag zusammengekommen. Seitdem am 13. November angekündigt wurde, dass der Presale in 30 Tagen endet, läuft die Finanzierung wie am Schnürchen - mit mehr als einer Million US-Dollar täglich.

$PEPU hat sich vorgenommen, Pepe ($PEPE) zu übertrumpfen, und setzt mit einer eigenen Blockchain ein starkes Zeichen. Während $PEPE vor wenigen Tagen ein neues Allzeithoch erreicht hat und seit seinem Tiefpunkt im letzten Jahr um 80.418 Prozent gestiegen ist, könnte $PEPU diesen Erfolg sogar noch in den Schatten stellen. Der aktuelle Token-Preis liegt bei 0,012891 US-Dollar, und viele sehen darin eine einmalige Gelegenheit. Im bullischen Umfeld, wie es aktuell vorhanden ist, können Token schon nach dem Launch um mehrere tausend Prozent steigen. Mit der langfristigen Vision des neuen $PEPU in seinem eigenen Ökosystem ist eine Milliardenbewertung durchaus denkbar.

Memecoins gefragter den je

Meme-Coins erleben gerade ein gewaltiges Comeback. Die gesamte Marktkapitalisierung in diesem Sektor hat vergangene Woche die 100-Milliarden-Grenze überschritten und steuert jetzt auf 120 Milliarden US-Dollar zu.

Dieser Boom wird vor allem von einer Welle neuer Investoren getragen, Coins wie Bonk ($BONK) und $PEPE sind dabei Vorreiter. $PEPE ist in der letzten Woche um 56 Prozent gestiegen, während Bonk, ein Solana-basierter Coin, mit einem Plus von 75,3 Prozent ordentlich Eindruck gemacht hat. Bonk brachte es dabei auf ein Tageshandelsvolumen von mehr als 1,9 Milliarden US-Dollar, was für einen Memecoin mit mittlerweile 3,5 Miliarden US-Dollar ein beachtliches Ergebnis ist.

Bonk mit seinem Anstieg in den letzten Tagen, Quelle: www.coinmarketcap.com

Auch andere Solana-Meme-Coins wie Peanut the Squirrel ($PNUT) oder Fartcoin ($FARTCOIN) profitieren vom Hype. $PNUT ist in den letzten sieben Tagen um 285 Prozent gestiegen, während $FARTCOIN ein Plus von 316 Prozent verzeichnete. Solanas Plattform pump.fun spielt eine zentrale Rolle bei dieser Entwicklung, Fartcoin wurde beispielsweise auf dieser Plattform gelauncht und hat innerhalb weniger Wochen eine Marktkapitalisierung von 380 Millionen US-Dollar erreicht. Allein durch Transaktionsgebühren wurden an einem einzigen Tag 1,65 Millionen US-Dollar eingenommen - ein enormer Handelsfaktor für die Blockchain.

Pepe Unchained bringt das Pepe Pump Pad

Pepe Unchained will mit dem neuen Pepe Pump Pad ein Zeichen setzen. Dieses Launchpad soll es einfacher und günstiger machen, neue Meme-Coins auf den Markt zu bringen. Solanas pump.fun hat gezeigt, wie erfolgreich ein solcher Ansatz sein kann - das Pepe Pump Pad könnte diesen Erfolg noch übertreffen und Ethereum als bevorzugte Plattform für Meme-Coins zurück ins Spiel bringen.

Doch Pepe Unchained hat noch mehr in petto. Das Ökosystem soll neben der Blockchain auch einen eigenen Block Explorer, eine dezentrale Börse (DEX) mit niedrigen Gebühren und eine Bridge für nahtlose Asset-Transfers zwischen Blockchains umfassen. Die Blockchain selbst wird als 100-mal schneller als Ethereum beworben - ein großer Vorteil, gerade bei der aktuellen Nachfrage. Denn in der aktuellen Situation sind Gasgebühren von 50 US-Dollar keine Seltenheit mehr, besonders wenn Token wie der "alte PEPE" am Pumpen sind.

Für viele bedeutet das: $PEPU ist mehr als nur ein Meme-Coin. Es ist Teil eines größeren Projekts, das das Potenzial hat, den Markt nachhaltig zu beeinflussen.

Presale geht bald in die Launching Phase über

Nur noch 25 Tage, dann endet der Presale. Für frühe Investoren bietet sich aktuell die Chance, $PEPU zu einem stark vergünstigten Preis zu kaufen. Der Einstieg könnte später schwierig werden, aufgrund der erwarteten Begeisterung könnte sich der Preis schnell vervielfachen. So weist auch der Kanal von Cointelegraph Germany darauf hin, dass die Analysten wie etwa "Captain Parabolic Tobleron" davon ausgehen, dass schnell eine Null fallen könne - Also eine Steigerung um 1.000 Prozent.

Pepe Unchained: Hype, Sicherheit und starke Partner

Die Zeit für den Einstieg in $PEPU wird knapp - Aktuell gibt es den Token zum Presale Preis. Wer $PEPU kaufen will, hat mehrere Optionen: Die Website von Pepe Unchained unterstützt ETH, USDT, BNB und Kreditkarten. Ein cleverer Move: Über die Best Wallet-App gekaufte Tokens sind dort schon vor dem offiziellen Claim-Datum verfügbar.

Best Wallet hat sich als echter Gamechanger für Krypto-Nutzer etabliert. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und spannenden Features wie einer Übersicht über bevorstehende Presales begeistert die App immer mehr User. Pepe Unchained konnte sich durch seinen Erfolg im Fundraising sogar den Titel "Token der Woche" bei Best Wallet am 8. November sichern.

Hier zu Best Wallet.

Best Token on Best Wallet!



A good frenship! https://t.co/B9yHJyhaK7 - Pepe Unchained (@pepe_unchained) November 8, 2024

Das Projekt punktet nicht nur mit Hype, sondern auch mit Sicherheit. Coinsult und SolidProof haben unabhängige Audits durchgeführt, die Pepe Unchained problemlos bestanden hat. Ein sicherer Smart Contract ist eines der wichtigsten Merkmale für eine erfolgreichen Token, leider greifen immer noch viele Herausgeber auf unsichere oder betrügerische Contracts zu.

Die Community auf X und Telegram wächst täglich, und die Vorfreude auf die kommenden Entwicklungen ist riesig. Mit Layer-2-Blockchain, einem Launchpad und weiteren spannenden Features scheint $PEPU mehr als nur ein Meme-Coin zu sein. Alles deutet darauf hin, dass dieser Token 2024 richtig durchstarten könnte. Wer sich informieren will, findet alle Details auf der Pepe Unchained-Website.

Hier Pepe Unchained Token noch im Presale sichern!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.