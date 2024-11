Krypto News: Crypto Allstars (STARS) explodiert auf 4,3 Millionen Dollar! Jetzt kaufen?

Weihnachten und Neujahr stehen wieder vor der Tür und das bedeutet, dass auch die Jahresendrallye am Kryptomarkt wieder beginnt. Dabei sorgt vor allem Crypto Allstars ($STARS) für Aufsehen. Der Meme Coin legt eines der erfolgreichsten ICOs in diesem Jahr hin und hat durch sein einzigartiges Cross Chain Staking-Protokoll bereits eine Vorverkaufssumme von über 4 Millionen Dollar erreicht. Crypto Allstars bringt mit dem MemeVault ein Staking-Protokoll auf den Markt, das es ermöglicht, mit verschiedenen bekannten Meme Coins wie $DOGE, $WIF, $PEPE und vielen weiteren ein zusätzliches passives Einkommen zu generieren.

Schon beim Launch wird es möglich sein, in etwa ein Dutzend verschiedene Meme Coins auf der Crypto Allstars Plattform zu staken und diese Zahl soll auch schon bald deutlich erhöht werden, sodass noch mehr Meme Coin Trader vom MemeVault profitieren können. Das kommt zu einer Zeit, in der die größten Meme Coins wie $DOGE und $PEPE regelrecht explodieren. Wer heute vor einem Jahr $PEPE gekauft hat, konnte eine Rendite von 1.727 % erzielen. Der neue Meme Coin $PNUT ist erst 3 Wochen alt und konnte innerhalb dieser Zeit um tausende Prozent auf eine Marktkapitalisierung in Milliardenhöhe steigen. Die Meme Coin Season hat also begonnen.

Passives Einkommen durch Meme Coin Staking verdienen

Beim Launch können Inhaber von Pepe, Dogecoin, Shiba Inu, Floki Inu, Brett, MogCoin, Milady, Turbo, Toshi The Cat, Coq Inu und Bonk ihre Token im MemeVault von Crypto All-Stars staken und ein passives Einkommen in Form von $STARS verdienen. Die $STARS-Token können schon jetzt mit einer variablen Staking-Rendite von derzeit 407 % gestakt werden.

Aber das ist noch nicht alles. Investoren können bis zu dreimal mehr Rewards verdienen, wenn sie mehr $STARS-Token halten. Die $STARS-Token können direkt auf der Website noch vor dem Handelsstart an den Kryptobörsen gekauft werden. Der Preis beträgt derzeit 0,0015806 Dollar pro $STARS-Token, wird aber in zwei Tagen auf 0,0015869 Dollar steigen.

Die Renditen für das Staking werden mit dem Wachstum der Plattform sinken, und der Vorverkaufspreis wird im Laufe der Vorverkaufssaison schrittweise steigen, wodurch sich für frühe Käufer schon ein erster Buchgewinn ergibt.

Jetzt mehr über Crypto Allstars erfahren.

Crypto Allstars liefert einen Meme Coin mit echtem Nutzen

$STARS verfügt über einen Gesamtvorrat von 42 Milliarden Token, von denen 20% (etwa 8,4 Milliarden $STARS) für den Vorverkauf vorgesehen sind. Weitere 25 % sind für das Staking von Belohnungen vorgesehen, also etwa 10,5 Milliarden $STARS, und weitere 25 % sind für den Ausbau des MemeVault-Ökosystems bestimmt. Die verbleibenden 10 %, also 4,2 Milliarden $STARS, werden in zukünftige CEX/DEX-Listings fließen.

Wenn Crypto All-Stars auf den offenen Markt kommt, könnte es schnell zu einer Kursepxlosion kommen, da die Nachfrage sprunghaft ansteigen dürfte, sobald sich herumspricht, dass auf der Plattform bekannte Meme Coins gestakt werden können und die Rendite durch mehr $STARS-Token erhöht werden kann.

Presale explodiert durch hohe Staking Rewards und Krypto-Youtuber

Bei Crypto All-Stars dreht sich alles um das Staking, was das langfristige Hodln der Token fördert und sich positiv auf den $STARS-Kurs auswirken kann, indem es das zirkulierende Angebot reduziert, während die Nachfrage steigt. Bis jetzt haben Anleger über 1,8 Milliarden $STARS-Token in den Staking Pool gegeben.

Der Fokus auf das Staking, kombiniert mit der überwältigenden Menge an Kapital, die im Laufe des Vorverkaufs bisher aufgebracht wurde, ist der Grund, warum beliebte YouTube-Influencer wie Jacob Crypto Bury und ClayBro glauben, dass Crypto All-Stars ein potenzieller 10X Coin ist.

Die gekauften Token können direkt auf der Website nach dem Ende des Vorverkaufs beansprucht werden. Durch Staking können die Token schon vorher vermehrt werden, da die Rendite aktuell noch so hoch ist. Für Meme Coin Trader ist Crypto All-Stars eine Bereicherung, um mit den bekannten Coins nicht nur auf Kurssteigerungen zu hoffen, sondern auch Staking-Renditen zu erzielen. Interessenten können $STARS auf der Website mit ETH, USDT, BNB oder einer Bankkarte kaufen. Wer die Entwicklungen rund um den Vorverkauf und den anschließenden Launch nicht verpassen möchte, kann Crypto Allstars auf X (Twitter) und Telegram folgen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $STARS im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.