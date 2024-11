Fortschrittliche nachhaltige Fertigung bei additiven Fertigungssystemen

Continuum Powders ist hocherfreut eine bedeutende Kooperation mit Renishaw, einem weltweit führenden Unternehmen bei der Präzisionstechnik und der additiven Fertigung, bekannt zu geben. Im Rahmen dieser Kooperation hat Continuum Powders seine Metallpulver offiziell für den Einsatz in Maschinen der RenAM 500 Serie von Renishaw für die additive Fertigung (AM) qualifiziert. Dieser Meilenstein festigt weiterhin Continuums Position als wichtiger Akteur im Sektor hochwertiger und nachhaltiger fortschrittlicher Fertigungsmaterialien.

Continuum Powders COO Rizk Ghafari with a Renishaw Ren-AM 500Q Metal 3D Printer located at Knust-Godwin's advanced manufacturing facility in Katy, TX (Photo: Business Wire)

Die Qualifizierung von Continuums Pulver für die RenAM 500 Serie beweist deren Kompatibilität und Leistung beim Einsatz in additiven Fertigungssystemen von Renishaw. Diese Synergie ebnet den Weg für eine verbesserte Kreislaufwirtschaft in der additiven Fertigung und bietet Renishaws Kundschaft, welche nachhaltigere Verfahren in ihre Produktionslinien integrieren möchten, eine zuverlässige Quelle für wiederaufbereitetes Material.

"Die Qualität der Materialien von Continuum Powders und der Einsatz für das, was von ihnen als Metallkreislaufwirtschaft bezeichnet wird, passen perfekt zu Renishaws Vision einer nachhaltigeren Zukunft für die Fertigung," sagte John Laureto, AM Business Manager bei Renishaw, Inc. "Die Verfügbarkeit wiederaufbereiteter Metallpulver, die unsere anspruchsvollen Standards erfüllen, hilft Herstellern, Abfall zu reduzieren und gleichzeitig Spitzenleistungen zu erzielen."

Continuum Powders Geschäftsführer Rob Higby äußerte sich ebenfalls zu dieser Kooperation: "Wir sind total begeistert, dass sich unsere wiederaufbereiteten Pulver für die RenAM 500 Serie qualifiziert haben. Diese Kooperation unterstreicht unseren gemeinsamen Einsatz dem Markt hochwertige, nachhaltige Lösungen zu bieten und wir freuen uns auf die weitere Entwicklung von wiederaufbereiteten Pulvern, die Kunden helfen, sowohl ihre Leistungs- als auch ihre Umweltziele zu erreichen."

Renishaw schließt sich anderen führenden Unternehmen aus der additiven Fertigungsindustrie an, die strategisch mit Continuum Powders zusammengearbeitet haben, um die Einführung wiederaufbereiteter Hochleistungsmetallpulver voranzutreiben.

Auf der Formnext 2024 wird Contiunuum Powders ein Öl- und Gasteil vorstellen, welches aus ihrem Pulver auf einer RenAM 500 hergestellt wurde. Besuchen Sie Stand F19, um sich das Teil anzusehen, oder schauen Sie auf die Website www.continuumpowders.com, um mehr zu erfahren.

Weitere Informationen zu Continuum Powders Hochleistungsmetallpulver und den nachhaltigen Initiativen des Unternehmens finden Sie auf www.continuumpowders.com.

Continuum ist ein Portfoliounternehmen von Ara Partners, einer globalen Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf die Dekarbonisierung der Industriewirtschaft konzentriert.

Informationen zu Renishaw:

Renishaw ist ein weltweit führender Anbieter von Messsystemen und Fertigungssystemen. Die Produkte des Unternehmens bieten eine hohe Genauigkeit sowie Präzision und erfassen Daten, welche sowohl Kundschaft als auch Endverbrauchern Rückverfolgbarkeit und Vertrauen in die von ihm hergestellten Produkte bieten. Diese Technologie hilft der Kundschaft auch, ihre Produkte und Verfahren zu modernisieren.

Es ist ein globales Unternehmen mit mehr als 5000 Beschäftigte in 36 Ländern, in denen es über hundertprozentige Tochterunternehmen verfügt. Der Großteil der Forschungs- und Entwicklungsarbeit findet im Vereinigten Königreich statt, wobei sich die größten Produktionsstätten im Vereinigten Königreich, in Irland und Indien befinden.

Renishaw wird von seinem Ziel geleitet: Transforming Tomorrow Together. Dies bedeutet, dass das Unternehmen mit seiner Kundschaft zusammenarbeitet, um genau die Produkte herzustellen, die Materialien zu entwickeln sowie die Therapien zu entwickeln, die in der Zukunft benötigt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf www.renishaw.com

Informationen zu Continuum Powders:

Continuum Powders ist der führende Anbieter von hochleistungsfähigen, nachhaltigen Metallpulvern mit Standorten in den Vereinigten Staaten und Singapur. Continuum ist der Schöpfer der Plattform Greyhound M2P (melt to powder zu Pulver geschmolzen), einem patentierten "Cradle to Cradle"-Verfahren, das legierte Metallabfälle in einem einzigen Verarbeitungsschritt zu Pulver recycelt. Die Plattform bietet Kunden das gleiche hochwertige sphärische Metallpulver, das sie heute verwenden, und leistet gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zu ihren Dekarbonisierungs- und Nachhaltigkeitsprogrammen, indem sie die nahezu kohlenstofffreien Pulvermaterialien von Continuum Powders verwendet.

Continuum Powders ist das einzige Unternehmen, welches industrieführende Qualität mit extremer Legierungsflexibilität, Lieferkettenunabhängigkeit sowie Kostenwettbewerbsfähigkeit kombinieren kann und gleichzeitig den Kohlenstoff-Fußabdruck im Vergleich zu herkömmlichen Pulvern drastisch reduziert.

Für weitere Informationen zu Continuum Powders Produkten, besuchen Sie bitte die Website www.continuumpowders.com

Über Ara Partners

Ara Partners ist eine weltweit tätige Private-Equity- und Infrastruktur-Investmentgesellschaft, die sich auf die industrielle Dekarbonisierung konzentriert. Ara Partners wurde 2017 gegründet und ist bestrebt, Unternehmen mit einem erheblichen Einfluss auf die Dekarbonisierung in den Sektoren Industrie und Fertigung, Chemie und Werkstoffe, Energieeffizienz sowie grüne Kraftstoffe und Lebensmittel und Landwirtschaft zu gründen und zu skalieren. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Houston, Boston, Washington, D.C. und Dublin. Ara Partners schloss seinen dritten Private-Equity-Fonds im Dezember 2023 mit Kapitalzusagen in Höhe von über 2,8 Mrd. US-Dollar ab. Zum 31. Dezember 2023 verfügte Ara Partners über ein verwaltetes Vermögen von rund 6,2 Milliarden US-Dollar.

Weitere Informationen zu Ara Partners finden Sie auf www.arapartners.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Renette.youssef@continuumpowders.com

415-730-9248