Krypto News: 100.000 $ in 2024? Darum ist es wahrscheinlich

Kursgewinne belaufen sich hier schon auf rund 2,5 Prozent. Bitcoin steigt damit auf 92.000 US-Dollar. Das Allzeithoch befindet sich erneut in Reichweite und ein Kurssprung auf 100.000 US-Dollar könnte zeitnah folgen. Während der Fear-and-Greed-Index extreme Gier zeigt und der RSI weiterhin einen überkauften Tageschart offenbart, gibt es laut anderen Metriken noch ausreichend Raum für eine bullische Kursbewegung, die BTC auf 100.000 US-Dollar und darüber hinaus treiben könnte.

Krypto Prognose: Noch Raum für Kursgewinne!

Der Short-Term Holder SOPR (STH SOPR) misst ganz grundsätzlich, ob kurzfristige Bitcoin-Investoren mit Gewinn oder Verlust verkaufen. Werte über 1 zeigen Gewinnmitnahmen, während Werte darunter Verluste bedeuten. Der aktuelle STH SOPR liegt im mittleren Bereich, was auf lediglich moderate Gewinnmitnahmen hinweist. In Kombination mit dem gleitenden 30-Tage-Durchschnitt signalisiert er eine Phase gesunden Wachstums. Historisch gesehen markiert das Überschreiten der Extreme-Greed-Zone häufig Marktspitzen, während Extreme-Fear-Bereiche Akkumulationsphasen und Markttiefs anzeigen. In beiden extremen Zonen befindet sich Bitcoin noch nicht.

SOPR: Bitcoin still has room to rise



"Indicator remains in the middle region, far from the Extreme Greed range, suggesting that the asset still has room to continue rising before reaching a possible market top." - By @gaah_im



Link https://t.co/XvSKZ9xXIY pic.twitter.com/WTIHMbp1Rm- CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) November 18, 2024

Die Analysten von CryptoQuant bewerteen nun die aktuelle Position des STH SOPR als Anzeichen für ein gesundes Marktverhalten, mit Raum für weiteres Wachstum, bevor erneut extreme Marktbedingungen erreicht werden. Der Indikator zeigt moderate Gewinnmitnahmen von kurzfristigen Investoren, bleibt aber deutlich unter der Extreme-Greed-Zone. Dieses Verhalten sieht einen Markt, der noch nicht überhitzt ist, sondern in einer stabilen Wachstumsphase verweilt.

Historisch betrachtet führen extreme Gier-Werte oft zu größeren Korrekturen, da sie eine aggressive Gewinnmitnahme auslösen. Umgekehrt signalisierten Phasen extremer Angst wiederholt Akkumulationsphasen, in denen langfristige Investoren Kaufgelegenheiten haben. Die aktuelle mittlere Position des SOPR legt nahe, dass sich Bitcoin in einer Übergangsphase befinden könnte, in der Anleger weiterhin ihre Positionen anpassen, bevor BTC dann weiter Momentum aufbaut.

Auch andere Metriken unterstreichen diese These.

The Bitcoin Monthly RSI bull run is here, with two major tops to go.



March 2024 at first glance may look like a topping point in overbought territory, but it's a mirror of 2017… resistance at All Time Highs.



This indicator is simple and effective.



What's the point here?… pic.twitter.com/l4cb7jGY5G- CryptoCon (@CryptoCon_) November 18, 2024

Der monatliche Relative-Stärke-Index für Bitcoin signalisiert ebenfalls den Beginn eines Bullenmarkts und an, dass zwei größere Hochpunkte noch bevorstehen könnten. Der RSI misst die Dynamik eines Marktes, wobei Werte über 70 auf überkaufte Bedingungen hindeuten. Historische Daten zeigen, dass solche Phasen während früherer Bullenzyklen keine unmittelbare Umkehr signalisieren, sondern weiteres Wachstum möglich machten.

Ein Blick auf den März 2024 zeigte nach diesen Analysten Ähnlichkeiten zu 2017, als der RSI in überkauftem Bereich verharrte, bevor neue Allzeithochs erreicht wurden. Aktuell deutet der RSI darauf hin, dass Bitcoin zwar stark gewachsen ist, aber noch Raum für weiteres Momentum bleibt. Widerstände an vorherigen Höchstständen könnten kurzfristige Hürden darstellen, jedoch nicht zwangsläufig das Ende des Zyklus. Ein Sprung über die 93.500 US-Dollar würde jetzt wohl die Rallye auf 100.000 US-Dollar wahrscheinlich machen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.