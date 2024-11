Bildet der Kurs von Ethereum jetzt einen neuen Trend aus?

Ethereum hatte lange das Nachsehen hinter dem Bitcoin. Während die größte Kryptowährung der Welt schon seit Monaten ansteigt und vor allem in den letzten beiden Wochen ein Allzeithoch nach dem nächsten durchbrochen hat, kam Ethereum zuerst nicht wirklich vom Boden auf. Trotzdem konnte die zweitgrößte Kryptowährung endlich über den EMA 200 steigen, legte mit einer Bewegung von über 43 Prozent eine regelrechte Rallye hin und zeigt endlich deutliche Anzeichen dafür, dass der Kurs bald explosiv steigen könnte.

Hier entsteht offenbar ein neuer Trend bei Ethereum

Nach seinem fulminanten Anstieg legt der Kurs von Ethereum jetzt erstmal eine kleine Pause hin. Dennoch gibt es deutliche Anzeichen, die für eine weitere Rallye sprechen. So scheint sich nun über den EMA 200, der an sich schon ein bullisches Signal darstellt, ein neuer Aufwärtstrend zu bilden. Sollte das zeitnah geschehen, ist von einer weiteren Rallye in Ethereum auszugehen. Diese könnte bis auf das Jahreshoch bei 4.095 US-Dollar oder im besten Fall sogar auf das Allzeithoch bei 4.891,70 US-Dollar führen. Allerdings drängt die Zeit.

(Der Kurs von Ethereum bildet einen möglichen neuen Trend aus - Quelle: Tradingview.com)

Trotz des eigentlich eher bullischen Chartbildes gibt es auch zwei bedenkliche Punkte bei Ethereum. Erstens ist die aktuelle Korrektur doch schon ein wenig weit gelaufen. Zudem steht der MACD kurz davor, vom Kauf- auf ein Verkaufssignal umzuschwenken. Kurz gesagt: Die Zeit drängt also, sollte der Kurs von Ethereum nicht in den nächsten Tagen drehen, könnte es tatsächlich etwas schwierig für Ethereum werden. Im Großen und Ganzen sieht es aber dennoch so aus, als würde der Ethereum-Kurs in den nächsten Tagen drehen. Davon könnten auch Coins profitieren, die das Ethereum-Ökosystem erweitern.

Wird dieser Coin bald durch die Decke gehen?

Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe an Layer-2-Lösungen für Ethereum. Bislang gibt es aber noch keinen Meme-Coin mit eigener Layer-2. Zumindest noch nicht, aber das ändert sich bald. Denn am Rande des Kryptomarktes macht sich schon Pepe Unchained ($PEPU), der erste Meme-Coin mit eigener Layer-2, für eine Kursexplosion bereit, die Anleger nicht so schnell vergessen dürften. Die neu entwickelte Blockchain sorgt dafür, dass Transaktionen mit $PEPU und allen Coins, die künftig auf der effizienten $PEPU-Chain gelauncht werden, bis zu 100 x schneller und deutlich günstiger abgewickelt werden. Und genau hier liegt einer der großen Knackpunkte und das unglaubliche Potenzial von Pepe Unchained.

(Das Erfolgsgeheimnis von $PEPU ist seine unglaublich effiziente Blockchain - Quelle: pepeunchained.com)

Da die $PEPU-Blockchain modern und effizient ist, könnten bald viel mehr Coins auf dieser neuartigen Layer-2 gelauncht werden. Damit würde ein Ökosystem um $PEPU entstehen. Dieses könnte aus einer Vielzahl von Meme-Coins und auch seriösen Projekten bestehen, wobei jedes Handelspaar mit $PEPU-Token erstellt werden würde, sodass die Nachfrage nach $PEPU explodieren würde.

Die Nachfrage nach dem $PEPU-Token ist allerdings schon jetzt unglaublich hoch, denn die Vorverkaufssumme ist bereits auf über 36,85 Mio. US-Dollar angestiegen. Anleger, die aus den Vorteilen von $PEPU Gewinn schlagen wollen, können die Tokens noch für kurze Zeit im günstigen Presale kaufen. Dieser endet allerdings schon in wenigen Tagen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.