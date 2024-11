Dadurch wird der Zugang zu Lösungen für das Währungsrisikomanagement und grenzüberschreitende Zahlungen ermöglicht

Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY), ein Weltmarktführer im Bereich Unternehmenszahlungen, freut sich ankündigen zu können, dass das Cross-Border-Geschäft von Corpay eine auf mehrere Jahre angelegte Vereinbarung zur Verlängerung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit World Aquatics als offiziellem Anbieter von Devisenzahlungen getroffen hat.

Corpay Cross-Border unterstützt World Aquatics, den Weltverband für sechs Wassersportdisziplinen Schwimmen, Wasserball, Wasserspringen, Turmspringen, Kunstschwimmen und Freiwasserschwimmen seit 2022 mit einer Reihe von Lösungen für den Unternehmensdevisenhandel. Im Rahmen dieser auf mehrere Jahre angelegten Vertragsverlängerung wird World Aquatics, zusammen mit der globalen Wassersportgemeinschaft, den Veranstaltern von Events und den Partnern von World Aquatics, weiterhin vom Zugang zu den innovativen globalen Zahlungs- und Währungsrisikomanagementlösungen von Corpay Cross-Border profitieren.

"Wir hatten in den letzten drei Jahren das Privileg, als offizieller Anbieter von Devisenzahlungen für World Aquatics zu fungieren", so Brad Loder, Chief Marketing Officer von Corpay Cross-Border Solutions. "Unser Team fühlt sich durch das Vertrauen, das das World Aquatics-Team in uns setzt, geehrt und ist unglaublich erfreut über die auf mehrere Jahre angelegte Verlängerung unserer Partnerschaft. Wir freuen uns über die Gelegenheit, weiterhin mit World Aquatics und anderen Mitgliedern der globalen Wassersport-Community zusammenzuarbeiten, um ihre globalen Zahlungen zu unterstützen und ihre Pläne zur Steuerung ihres Währungsrisikos für viele Jahre umzusetzen."

"Wir sind begeistert, unsere Partnerschaft mit Corpay Cross-Border zu diesem entscheidenden Zeitpunkt für World Aquatics zu verlängern. Angesichts eines immer umfangreicheren Kalenders internationaler Veranstaltungen und einer stetig wachsenden globalen Präsenz wird diese fortgesetzte Zusammenarbeit unsere Finanzabläufe weiter optimieren", sagte Brent Nowicki, Executive Director von World Aquatics.

Über Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) ist ein globales S&P500-Unternehmen für den geschäftlichen Zahlungsverkehr, das Unternehmen und Verbrauchern hilft, Ausgaben auf einfache und kontrollierte Weise zu bezahlen. Die modernen Zahlungslösungen von Corpay helfen seinen Kunden, fahrzeugbezogene Ausgaben (wie Tanken und Parken), Reisekosten (z. B. Hotelbuchungen) und Verbindlichkeiten (z. B. die Bezahlung von Lieferanten) besser zu verwalten. Dadurch sparen unsere Kunden Zeit und sie geben letztendlich weniger Geld aus. Corpay Cross-Border bezieht sich auf eine Gruppe von juristischen Personen, die im Besitz von Corpay, Inc. sind und von ihr betrieben werden.

Corpay Payments made easy. Weitere Informationen finden Sie unter www.corpay.com.

Über World Aquatics

World Aquatics ist der internationale Dachverband für Wassersport und wird von der Vision einer durch Wasser für Gesundheit, Leben und Sport vereinten Welt angetrieben. World Aquatics wurde 1908 gegründet und ist eine unabhängige Organisation, die aus 211 nationalen Verbänden und fünf kontinentalen Organisationen besteht.

World Aquatics kümmert sich um sechs Wassersportarten Schwimmen, Wasserball, Tauchen, Synchronschwimmen, Freiwasserschwimmen und Turmspringen und ist vom Internationalen Olympischen Komitee (International Olympic Committee, IOC) als weltweit führende Autorität für diese Sportarten anerkannt.

*"Corpay" wird in diesem Dokument vor allem für die Cross-Border Division von Corpay, Inc. verwendet. https://www.corpay.com/cross-border; eine vollständige Liste der Unternehmen, die Teil von Corpay Cross-Border sind, finden Sie hier: https://www.corpay.com/compliance.

