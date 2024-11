Osnabrück (ots) -Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss (PUA) zur Höherbezahlung der Büroleiterin von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat bis jetzt Kosten in Höhe von knapp 70.000 Euro verursacht - und dabei sind längst noch nicht alle Auslagen abgerechnet. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) unter Berufung auf Angaben der Landtagsverwaltung und der Staatskanzlei.Im Einzelnen handelt es sich um Kosten für die technische Ausstattung und die zusätzliche Möblierung des Sitzungssaals (rund 28.200 Euro) und für eine externe Stenografie-Kraft (knapp 3000 Euro Honorar und Reisekosten). Außerdem können den Fraktionen laut Landtagsverwaltung für einen PUA Personal- und Gutachterkosten erstattet werden. Bisher habe in diesem Rahmen eine Fraktion Kosten in Höhe von 26.116,60 Euro geltend gemacht und erstattet bekommen, heißt es. Um welche Fraktion es sich dabei dreht, ließ der Landtag offen.Wie die Staatskanzlei von Ministerpräsident Weil auf NOZ-Nachfrage erklärte, hat sie für zwei Gutachten rund 10.500 Euro an einen Anwalt bezahlt. Macht zusammengerechnet rund 68.000 Euro.Inwieweit von den Fraktionen noch weitere Kostenerstattungen beantragt werden, ist der Landtagsverwaltung eigenen Angaben zufolge nicht bekannt. Eine Frist dafür bestehe nicht. Nach der im Gesetz genannten Höchstgrenze seien nachgewiesene Kosten in Höhe von insgesamt rund 190.000 Euro erstattungsfähig.Fest steht unterdessen, dass die oppositionelle CDU im Landtag - sie hatte den PUA im Frühjahr beantragt - noch diverse Rechnungen beim Landtag einreichen wird. Auf Nachfrage erklärte ein Sprecher: "Die CDU-Fraktion hat bislang die entstandenen Personal- und Gutachterkosten nicht mit dem Landtag abgerechnet, weil der PUA noch läuft."Die Partei beabsichtige aber, noch in diesem Jahr mit dem Landtag abzurechnen. Hierbei würden neben Gutachterkosten anteilig auch Personalaufwendungen für Fraktionsbeschäftigte, die den PUA begleiten und bearbeiten, zur Erstattung vorgelegt.Während die Landesregierung argumentiert, dass es nicht um den Einzelfall, sondern um eine Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Dienstes insgesamt gegangen sei, spricht die CDU von einer "Sonderlocke" und macht dafür in erster Linie den Chef der Staatskanzlei, Jörg Mielke (SPD), verantwortlich. Mielke soll an diesem Dienstag unter Eid erneut vernommen werden. Die CDU will nach der Vereidigung Mielkes die Beweisaufnahme schließen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5911582