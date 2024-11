DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 19. November

=== *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q 07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis *** 08:00 CH/Handelsbilanz *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Oktober *** 08:30 CH/Nestle SA, Kapitalmarkttag *** 09:45 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede zu "Setting the course for 2025" 10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 9 Monate 10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q *** 10:00 EU/EZB, Euroraum-Leistungsbilanz *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,3%gg Vm/+2,0% gg Vj Vorabschätzung: +0,3%gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: -0,1%gg Vm/+1,7% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,2%gg Vm/+2,7% gg Vj Vorabschätzung: +0,2%gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,1%gg Vm/+2,7% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht *** 14:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q *** 14:00 HU/Ungarns Zentralbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: k.A. zuvor: 6,50% 14:00 DE/Bundesbauministerin Geywitz, Keynote beim Tag der Wohnungswirtschaft, Berlin *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober Baubeginne PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -2,9% gg Vm 14:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote beim Tag der Wohnungswirtschaft, Berlin 16:30 US/Jahresbericht der US-China-Wirtschafts- und Sicherheitskommission 18:00 BR/Bundeskanzler Scholz, Statement zum Abschluss des G20-Gipfels in Rio de Janeiro *** 18:30 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede bei Greater Omaha Chamber Economic Outlook Event *** 19:00 AT/EZB-Ratsmitglied Holzmann, Eröffnung einer Veranstaltung des Hayek-Instituts *** 20:00 US/Qualcomm Inc, Kapitalmarkttag *** - DE/Delivery Hero SE, Tochterunternehmen Talabat: Beginn der Zeichnungsfrist *** - DE/Rheinmetall AG, Kapitalmarkttag, Rom ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2024 00:05 ET (05:05 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.