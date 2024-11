EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

SFC Energy AG nach neun Monaten weiter auf Kurs - Deutliches Umsatzwachstum bei überproportional steigender Profitabilität Konzernumsatz wächst um 19,5 % auf TEUR 105.190 (9M/2023: TEUR 88.030)

EBITDA bereinigt mit plus 52,8 % auf TEUR 18.230 (9M/2023: TEUR 11.931); EBITDA-Marge bereinigt erhöht auf 17,4 % (9M/2023: 13,6 %)

EBIT bereinigt mit Anstieg um 81,3 % auf TEUR 13.704 (9M/2023: TEUR 7.561); EBIT-Marge bereinigt bei 13,0 % (9M/2023: 8,6 %)

Netto-Cash-Position von TEUR 61.499 (31. Dezember 2023: TEUR 56.056)

Internationalisierung auf Kurs: Ausbau US-Standort, Gründung Tochtergesellschaft Dänemark sowie Erweiterung der Fertigungskapazitäten in Deutschland, Rumänien und Indien

Auftragseingang mit TEUR 98.772 (9M/2023: TEUR 89.678) deutlich über Vorjahresniveau

Prognose 2024: oberes Ende der Bandbreite für bereinigtes EBIT moderat angehoben, Bandbreiten für Umsatz und bereinigtes EBITDA bestätigt und konkretisiert Brunnthal/München, Deutschland, 19. November 2024 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE , ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, veröffentlicht heute ihren Neun-Monatsbericht 2024. Vorstandsbericht Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender der SFC Energy AG: "In einem weltwirtschaftlich und geopolitisch turbulenten Umfeld ist es uns gelungen, unseren Wachstumskurs fortzusetzen und unsere Profitabilität weiter erheblich zu steigern. Und dies, obwohl wir im zweiten Quartal und zu Beginn des dritten Quartals aufgrund der Hochlaufphase unserer eigenen Membranfertigung in Swindon (UK) temporäre Engpässe bei der Verfügbarkeit von Membrane Electrode Assemblies (MEAs) hatten. Diese sind inzwischen beseitigt. Vor diesem Hintergrund ist ein substanzieller Umsatzanstieg um rund 20 % einzuordnen. Gleichzeitig konnten wir das bereinigte EBITDA um 52,8 % und das bereinigte EBIT um 81,3 % überproportional steigern - und das trotz erheblicher Investitionen in unsere internationale Expansion. Das profitable Wachstum von SFC Energy ist damit ein starkes Differenzierungsmerkmal im Brennstoffzellen-Sektor. Mit der Eröffnung unserer bisher größten Produktionsstätte in Cluj, Rumänien, im dritten Quartal haben wir zudem die Basis geschaffen, unsere Produktionskapazität für Brennstoffzellen signifikant zu erhöhen und die weltweit steigende Nachfrage zu bedienen. Ein weiterer strategischer Meilenstein war der Erwerb von Vermögenswerten von Ballard Power Systems Europe A/S für stationäre Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen unter 50 kW. Dadurch erweitern wir unser Technologieportfolio, beschleunigen unseren Zugang zu Wachstumsmärkten in Nordeuropa und treiben die Marktkonsolidierung voran. Unsere solide finanzielle Basis - mit einer Netto-Cash-Position von TEUR 61.499 sowie einem stark steigenden operativen Cashflow vor Working-Capital-Veränderungen (9M/2024: TEUR 18.038 vs. 9M/2023: TEUR 12.164) schaffen wir langfristige Stabilität und stärken unsere Fähigkeit auch zukünftig marktkonsolidierend zu agieren. Wir beobachten das geopolitische Umfeld sehr aufmerksam und sehen für SFC erhebliche Chancen. Dank unserer Standorte in den USA, Kanada und Indien sind wir in wichtigen Wachstumsregionen bestens positioniert. Insbesondere in den USA erwarten wir weiterhin eine dynamische Entwicklung, unabhängig von staatlichen Fördermaßnahmen. Unsere langlebigen, zuverlässigen sowie emissionsarmen Brennstoffzellenlösungen werden in Schlüsselbranchen eingesetzt, die auch im Fokus der neuen US-Administration stehen, wie der Öl- und Gasindustrie, dem Bergbau und den Bereichen Verteidigung sowie öffentliche Sicherheit. Wir erwarten ein starkes Jahresendgeschäft sowohl beim Umsatz als auch beim Auftragseingang und freuen uns darauf, den eingeschlagenen Kurs des profitablen Wachstums konsequent fortzusetzen." Auftrags- und Umsatzentwicklung Die Auftragseingänge erhöhten sich im Berichtszeitraum auf TEUR 98.772 (9M/2023: TEUR 89.678). Stichtagsbezogen nahm der Auftragsbestand zum 30. September 2024 auf TEUR 75.443 (31. Dezember 2023: TEUR 81.300) ab. Im Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2024 erzielte der SFC Energy Konzern ein deutliches Umsatzwachstum von 19,5 % auf TEUR 105.190 (9M/2023: TEUR 88.030). Diese positive Entwicklung resultiert insbesondere aus dem starken organischen Wachstum des Segments Clean Energy. Regional wuchs die Nachfrage im Neun-Monatszeitraum aus der Region Asien mit 63,1 % am stärksten. Dadurch hat sich der relative Umsatzanteil Asiens im Berichtszeitraum auf 16,5 % (9M/2023: 12,1 %) erhöht. Mit 37,6 % (9M/2023: 46,2 %) leistete Nordamerika den höchsten relativen Umsatzbeitrag, wobei die Verringerung zum Vorjahreswert vor allem auf die Wechselkursentwicklung zurückzuführen ist. Umsatz nach Segmenten in TEUR 9M/2024 9M/2023 Clean Energy 73.385 58.877 Clean Power Management 31.805 29.153 Gesamt 105.190 88.030

Segmententwicklung Das Segment Clean Energy erzielte im Neun-Monatszeitraum 2024 einen Umsatzanstieg von 24,6 % auf TEUR 73.385 im Vergleich zu TEUR 58.877 im Vorjahr. Die weiterhin hohe Nachfrage nach Brennstoffzellen für industrielle Anwendungen - mehr als die Hälfte des Segmentumsatzes entfallen auf diese - trug zu diesem Umsatzanstieg bei. Zudem profitierte das Segment vom deutlich ausgebauten Projektgeschäft und der steigenden Nachfrage in den Kernzielmärkten im Bereich der öffentlichen Sicherheit, die ebenfalls anhaltende und deutliche Zuwächse verzeichneten. Der Anteil am Konzernumsatz hat sich im Berichtszeitraum auf 69,8 % (9M/2023: 66,9 %) erhöht. Damit blieb Clean Energy weiterhin das umsatzstärkste Segment. Der Umsatzanteil des Segments Clean Power Management am Konzernumsatz verringerte sich auf 30,2 % (9M/2023: 33,1 %). Der Umsatz des Segments erhöhte sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 9,1 % auf TEUR 31.805 (9M/2023: TEUR 29.153). Das Geschäft mit Power-Management-Lösungen verzeichnete dabei ein spürbares Wachstum, während das Geschäft im Bereich der Upstream Öl- und Gasindustrie im Vergleich zum Vorjahr moderat zulegte. Ergebnisentwicklung Das Konzernbruttoergebnis nahm im Verhältnis zum Umsatzwachstum mit 31,9 % überproportional auf TEUR 43.945 (9M/2023: TEUR 33.321) zu. Die daraus resultierende Bruttoergebnismarge des Konzerns (Bruttoergebnis in Prozent der Umsatzerlöse) lag im Berichtszeitraum mit 41,8 % ebenfalls deutlich über dem Vorjahreswert von 37,9 %. Dieser Anstieg wurde durch ein starkes organisches Umsatzwachstum und eine einhergehende Margenexpansion begünstigt. Ein besonders vorteilhafter Produktmix mit margenattraktiven Produkten sowie eine deutlich gestiegene Fertigungsauslastung im Segment Clean Energy trugen - wie bereits im Halbjahreszeitraum - maßgeblich zur Zunahme des Konzernbruttoergebnis und der korrespondierenden Bruttoergebnismarge bei. Für die einzelnen Segmente stellt sich das Bruttoergebnis vom Umsatz im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar: Bruttoergebnis nach Segmenten in TEUR 9M/2024 9M/2023 Clean Energy 35.392 25.967 Clean Power Management 8.553 7.355 Gesamt 43.945 33.321

Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA stieg im Neun-Monatszeitraum 2024 um 52,8 % auf TEUR 18.230 (9M/2023: TEUR 11.931). Die bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich um 3,8 Prozentpunkte auf 17,4 % (9M/2023: 13,6 %). Weiterhin bedingen im Gesamtjahresverlauf das starke Umsatzwachstum bei einer gleichzeitig geringeren Zunahme der Funktionskosten in Verbindung mit der merklich verbesserten Bruttoergebnismarge die Zunahme des bereinigten EBITDA. Das um Sondereffekte bereinigte EBIT verbesserte sich um TEUR 6.143 auf TEUR 13.704 (9M/2023: TEUR 7.561) ebenfalls signifikant gegenüber dem Vorjahr. Daraus resultiert ein deutlicher Anstieg der bereinigten EBIT-Marge auf 13,0 % (9M/2023: 8,6 %). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des Konzerns erhöhte sich im Neun-Monatszeitraum um 38,8 % auf TEUR 16.047 (9M/2023: TEUR 11.564). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) des Konzerns verbesserte sich um 60,2 % auf TEUR 11.521 (9M/2023: TEUR 7.194). Für den Neun-Monatszeitraum ergibt sich ein Konzernperiodenergebnis von TEUR 8.735 nach TEUR 6.495 in der Vorjahresperiode. Entsprechend erhöhte sich das Ergebnis je Aktie gemäß IFRS unverwässert und verwässert auf EUR 0,48 bzw. EUR 0,46 (9M/2023: EUR 0,37 bzw. EUR 0,36). Bilanz Die Eigenkapitalquote blieb zum 30. September 2024 mit 72,3 % nahezu auf dem Niveau des Geschäftsjahresendes 2023 (31. Dezember 2023: 72,6 %). Die Nettofinanzposition, bestehend aus frei verfügbaren Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten abzüglich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, betrug zum 30. September 2024 TEUR 61.499 (31. Dezember 2023: TEUR 56.056). Zum Stichtag 30. September 2024 beschäftigte der SFC Energy-Konzern 451 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31. Dezember 2023: 403). Prognose 2024: Bestätigung und Konkretisierung innerhalb der bestehenden Bandbreiten bzw. moderate Anhebung des oberen Endes bei der bereinigten EBIT-Prognose Die anhaltend gute Nachfrage nach den Produkten und Lösungen von SFC hat sich auch im laufenden Geschäftsjahr positiv auf das Wachstum und die finanzielle Leistung von SFC ausgewirkt. Wie erwartet, konnten auch im dritten Quartal sowohl Umsatz als auch Ergebnisbeitrag deutlich gegenüber den Vorjahresquartalen gesteigert werden. Der Vorstand geht davon aus, dass die Nachfrage nach den Energielösungen der SFC nachhaltig anhalten und auch weiterhin kontinuierlich steigen wird. Umsatzerlöse Angesichts des erfolgreichen Geschäftsverlaufs in den ersten neun Monaten 2024 und der erwarteten Auslieferungen bzw. des aktuellen Auftragsbestandes für das vierte Quartal 2024 konkretisiert der Vorstand die Prognose für das Umsatzwachstum 2024 für die SFC Energy AG auf 20,0 % bis 22,6 % und rechnet nunmehr mit Umsatzerlösen in der Bandbreite von etwa TEUR 142.000 bis TEUR 145.000 (Bisher: TEUR 141.700 bis TEUR 153.500). EBITDA bereinigt Unter Berücksichtigung der positiven Umsatzentwicklung, der in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres erzielten Ergebnisse sowie der vorstehend beschriebenen Entwicklungen konkretisiert der Vorstand die Prognose für das bereinigte EBITDA auf den oberen Bereich der bisherigen Prognose und verengt die Bandbreite auf etwa TEUR 20.000 bis TEUR 21.500 (Bisher: TEUR 17.500 bis TEUR 22.400). EBIT bereinigt Entsprechend den in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres erzielten Ergebnissen sowie den oben beschriebenen Erwartungen konkretisiert der Vorstand die Prognose für das bereinigte EBIT, hebt das obere Ende moderat an und verengt die Bandbreite auf etwa TEUR 13.800 bis TEUR 15.100 und damit den oberen Bereich der bisherigen Prognose (Bisher: TEUR 9.800 bis TEUR 14.700). Kennzahlen 9M 2024/9M 2023 In TEUR 01.01. - 30.09.2024 01.01. - 30.09.2023 Umsatz 105.190 88.030 Bruttoergebnis vom Umsatz 43.945 33.321 Bruttomarge 41,8 % 37,9 % EBITDA 16.047 11.564 EBITDA-Marge 15,3 % 13,1 % EBITDA bereinigt 18.230 11.931 EBITDA-Marge bereinigt 17,4 % 13,6 % EBIT 11.521 7.194 EBIT-Marge 11,0 % 8,2 % EBIT bereinigt 13.704 7.561 EBIT-Marge bereinigt 13,0 % 8,6 % Konzernperiodenergebnis 8.735 6.495 Auftragsbestand* 75.443 81.300

* Zum 30. September 2024/31. Dezember 2023 Detaillierte Finanzinformationen und Telefonkonferenz heute am 19. November 2024 Der Neun-Monatsbericht 2024 der SFC Energy AG steht unter www.sfc.com zum Download zur Verfügung. Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die SFC Energy AG heute, am 19. November 2024, um 9:00 Uhr eine Telefonkonferenz in englischer Sprache abhalten. Für eine Anmeldung senden Sie bitte eine E-Mail an susan.hoffmeister@sfc.com . Zudem präsentiert der Vorstand der SFC Energy am 25. November 2024 um 13:30 Uhr im Rahmen des diesjährigen Deutschen Eigenkapitalforums. Für eine Anmeldung registrieren Sie sich bitte unter folgendem Link: Anmeldung Deutsches Eigenkapitalforum 2024 Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com .



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ( www.sfc.com ) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ).



SFC Energy Investor Relations und Presse Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

