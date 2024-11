Das Münchener Pilotzentrum wird als funktionaler Demonstrator für die ICPO dienen. Die Foundation stellt Akkreditierungsrichtlinien und zertifizierte Schulungen bereit, um die Behandlungserfolge der Patienten zu verbessern.

Die International Centers for Precision Oncology Foundation (ICPO) und die Munich Precision Oncology GmbH (MPO) haben eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, um ein Pilotzentrum zu etablieren. Diese hochmoderne Einrichtung in Garching bei München wird modernste Technologien nutzen und neue Standards in der radiomolekularen Krebstherapie setzen. Das Zentrum wird in Zusammenarbeit mit führenden klinischen, akademischen und industriellen Partnern eingerichtet. Die ICPO stellt praxisorientierte Schulungen, zertifizierte Ausbildungen sowie Leitlinien für Patientenabläufe und klinische Protokolle bereit, um innovative und effektive Behandlungsergebnisse für Patienten durch ihr internationales Akkreditierungsmodell zu ermöglichen. Das Münchener Pilotzentrum wird als funktionaler Demonstrator für die ICPO Foundation und als Maßstab für weitere Zentren weltweit dienen.

Die neu gegründete MPO GmbH ist ein deutsches Unternehmen, das von Unternehmern mit langjähriger Erfahrung in der Gründung und Weiterentwicklung erfolgreicher Unternehmen im Bereich der radiomolekularen Theranostik gegründet wurde. Die Gründer bringen umfangreiche Erfahrung und Wissen in das Munich Precision Oncology Center ein. MPO wird medizinische, wissenschaftliche und technische Expertise mit weltweit führender Infrastruktur kombinieren, um patientenzentrierte Präzisionsmedizin zu bieten. Darüber hinaus wird das Zentrum genutzt, um die neuesten Technologien in den Bereichen Bildgebung, Analyse und Behandlung zu entwickeln, weiterzuentwickeln und einzusetzen, darunter ein Ganzkörper-PET/CT-Scanner und fortschrittliche KI-gestützte Datenanalysen.

Ein weiteres Ziel ist es, das Münchener Pilotzentrum sowie ein Netzwerk von ICPO-Theranostikzentren zu nutzen, um First-in-Human-Studien und klinische Studien durchzuführen, die Entwicklung neuer Radiopharmazeutika voranzutreiben und die Lücke zwischen Forschung und Patientenversorgung zu schließen. Dieser Ansatz ermöglicht es, Patienten bahnbrechende Behandlungen in der Radiotheranostik zu bieten, um bessere klinische Ergebnisse und gesundheitliche Vorteile zu erzielen.

"Diese Partnerschaft, ein entscheidender Schritt in unserer Mission, den Patientenzugang zur Präzisionsonkologie auszuweiten und für alle Patienten zugänglich zu machen, zeugt von der Expertise und der Reputation der ICPO Foundation", sagte Odile Jaume, CEO der ICPO Foundation. "Das Münchener Pilotzentrum von MPO wird den Wert der Zusammenarbeit demonstrieren, die Bedeutung der radiomolekularen Präzisionsonkologie hervorheben und letztendlich die Patientenversorgung transformieren."

Auch Dr. Bent Witte-Reichardt, Geschäftsführer der MPO GmbH, äußerte seine Begeisterung: "Wir freuen uns, mit der ICPO zusammenzuarbeiten, um neue Standards in der Theranostik zu setzen. Unser Ziel ist es, das Münchener Pilotzentrum als Modell für patientenzentrierte, hochmoderne Krebstherapien zu etablieren, die die neuesten Innovationen in Bildgebung, Analyse und Behandlung integrieren. Es ist unser Bestreben, sowohl ein Leuchtturmprojekt als auch ein replizierbares Modell zu schaffen, das in anderen Regionen umgesetzt werden kann und letztlich zur Verbesserung der globalen Krebsversorgung beiträgt."

Über Munich Precision Oncology GmbH (MPO)

Über Munich Precision Oncology GmbH (MPO)

Munich Precision Oncology ist ein deutsches Unternehmen, das von Unternehmern mit langjähriger Erfahrung in der Gründung und Weiterentwicklung erfolgreicher Unternehmen im Bereich der radiomolekularen Theranostik gegründet wurde. Ziel von MPO ist es, spezialisierte Theranostikzentren weltweit mit modernster Technologie zu entwickeln und zu etablieren, um die höchsten Standards in der Patientenversorgung zu bieten.

Medienkontakt MPO GmbH

Paolina Buck

Program Manager Theranostics

E-Mail: info@mp-onco.com

Website: www.mp-onco.com

Über die ICPO Foundation

Die ICPO Foundationund die ICPO Academy for Theranostics unter www.theranostics.academy

Medienkontakt ICPO Foundation

Susanne Simon, Head of Communication & Community

E-Mail: susanne.simon@icpo.foundation

Telefon: +49 172 8666093

www.icpo.foundation

