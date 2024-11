Beim Blick auf den Chart wird klar: Bei Alzchem läuft es operativ ganz anders als bei anderen heimischen Nebenwerten. Seit der Erstempfehlung in AKTIONÄR-Ausgabe 33/23 im Sommer 2023 hat die Aktie des Chemieunternehmens bereits rund 190 Prozent an Wert zugelegt. Ein Ende der Fahnenstange ist noch nicht in Sicht - im Gegenteil!

