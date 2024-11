Ubitus stellt in Zusammenarbeit mit ASUS auf der SuperComputing24 (SC24)-Veranstaltung in Atlanta, Georgia, seine neuesten KI-gesteuerten Innovationen vor. Nach einem erfolgreichen Auftritt auf dem NVIDIA AI Summit Japan am 13. November verschiebt Ubitus weiterhin die Grenzen von KI-Anwendungen, indem es bahnbrechende Technologien vorstellt, darunter einen KI-betriebenen Roboterhund und einen virtuellen Influencer. Diese Innovationen verdeutlichen das Engagement von Ubitus, die KI auch zur Verbesserung von Branchen wie Einzelhandel, Gesundheitswesen und Unterhaltung zu nutzen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241118660397/de/

Join us at SC24 to explore our AI innovation solutions (Graphic: Business Wire)

KI-gesteuerter Roboterhund: vom häuslichen Begleiter zum professionellen Assistenten

Der präsentierte Roboterhund basiert auf der NVIDIA Jetson Orin Edge Computing-Plattform. Dieser fortschrittliche Begleiter ist in UbiGPT integriert, ein von Ubitus entwickeltes Large Language Model (LLM), das speziell auf lokalisierte Märkte zugeschnitten ist. Basierend auf einem Datensatz von über 30 Milliarden Wörtern aus verschiedenen Quellen wie Nachrichtenartikeln, Romanen, Enzyklopädien und sozialen Medien nutzt dieses Modell die Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Technologie, um hochpräzise und kontextbezogene Antworten zu liefern.

Der Roboterhund reagiert natürlich und präzise auf Sprachbefehle wie "Sitz", "Hände schütteln" oder "Tanzen". Er kann auch Objekte erkennen und effektiv kommunizieren, was ihn zu einem vielseitigen Werkzeug für dynamische, interaktive Anwendungen macht. Durch die Verwendung natürlicher Sprache kann der KI-Roboterhund als Begleiter fungieren. Im beruflichen Bereich kann er seine Funktionalität weiter verbessern, indem er Objekte erkennt, Anweisungen für Lieferungen entgegennimmt oder andere spezielle Aufgaben ausführt.

Weltweit führend: Green AI Supercomputing Center zur Unterstützung innovativer Anwendungen

Die auf der SC24 präsentierten KI-Fähigkeiten basieren auf der Supercomputing-Infrastruktur von Ubilink und bieten eine beeindruckende Gesamtleistung von über 45 PFLOPs. Diese Infrastruktur erhöht die Leistung, Geschwindigkeit und Genauigkeit der KI-Modelle von Ubitus erheblich. Das Zentrum soll im November dieses Jahres zu den 25 weltweit führenden KI-Rechenzentren zählen und zum größten KI-Rechenzentrum für grüne Energie in Asien werden. Dieser Erfolg unterstreicht das Engagement von Ubitus für eine nachhaltige und zukunftsorientierte KI-Entwicklung.

Virtueller KI-Influencer "Ubi-chan" feiert Upgrade-Debüt: Neues interaktives Highlight als Orientierungshilfe am ASUS-Stand

Neben dem Roboterhund wird Ubitus am ASUS-Stand seinen beliebten virtuellen KI-Influencer "Ubi-chan" vorstellen. Mit neuen Funktionen ausgestattet, dient Ubi-chan als interaktiver Guide für den Stand und begrüßt die Besucher in ASUS-Kleidung. Besucher können mit Ubi-chan natürliche Gespräche führen und einen QR-Code scannen, um digitale Fotos zu machen und so unvergessliche Erlebnisse zu schaffen.

Ein neuer Meilenstein in der KI-Anwendung: Innovationen treiben die Zukunft der Industrie voran

Die gemeinsame Präsentation des KI-gestützten Roboterhundes und des virtuellen Influencers Ubi-chan markiert einen bedeutenden Meilenstein für Ubitus auf dem Gebiet der KI-Technologie. Diese Lösungen verdeutlichen die Vision von Ubitus, Branchen zu transformieren, von der industriellen Automatisierung und dem Gesundheitswesen bis hin zu Einzelhandel und Bildung. Durch die nahtlose Integration von KI in verschiedene Sektoren ebnet Ubitus den Weg für effizientere Abläufe, verbesserte Kundeninteraktionen und neue Geschäftsmöglichkeiten.

Informationen zur Veranstaltung

Name : SuperComputing24 (SC24)

: SuperComputing24 (SC24) Zeitraum : 18. 21. November 2024

: 18. 21. November 2024 Ort : Georgia World Congress Center, Atlanta, USA

: Georgia World Congress Center, Atlanta, USA ASUS-Stand-Nr.: 1716

Besuchen Sie uns am ASUS-Stand, um die KI-Innovationen von Ubitus zu entdecken und zu erfahren, wie wir Branchen verändern.

Über Ubitus

Ubitus K.K. ist ein auf GPU-Virtualisierung, Cloud-Lösungen und Streaming-Plattformen spezialisierter Technologieführer. Der Fokus liegt auf außergewöhnlichen Cloud- und KI-Diensten, die dem Kunden Mehrwert bieten. Mithilfe von leistungsstarken GPUs hat Ubitus ein vielfältiges Angebot von KI-Lösungen entwickelt, wie zum Beispiel UbiGPT (Taiwan LLM), Ubi Anchor (AI anchor), Ubi-chan (AI avatar) und UbiArt (Software für die Generierung von Bildern und Videos). Ubitus erstellt maßgeschneiderte Lösungen für Kunden in den unterschiedlichsten Branchen. Dank der Cloud Gaming-Lösungen von Ubitus können Nutzer AAA-Gaming auf zahlreichen Geräten genießen. Das umfassende Game Development Kit (GDK) und die Game-Bibliothek bieten eine One-Stop-Lösung für schnelle Bereitstellung für internationale Kunden, die sich für Cloud Gaming interessieren. Für Metaverse-Anwendungen verfügt Ubitus über umfangreiche globale Ressourcen für die Bereitstellung über die Cloud für das Streamen von interaktivem Mediencontent, was von Plattformbetreibern und Entwicklern von digitalen Inhalten benötigt wird.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241118660397/de/

Contacts:

Medienkontakt

TEL: +81-3-6435-3295 (Tokio)

+886-2-2717-6123 (Taipeh)

Medienkontakt: pr@ubitus.net

Geschäftliche Anfragen: contact@ubitus.net