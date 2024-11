FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTES PLUS ERWARTET - Nach dem kaum veränderten Wochenstart zeichnet sich am Dienstag für den Dax ein kleines Plus ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 19.222 Punkte. In den vergangenen drei Tagen hatte sich der Dax bei geringer werdenden Schwankungen an der 50-Tage-Linie (aktuell 19.150 Punkte) und der 21-Tage-Linie (19.282 Punkte) orientiert. Das Rekordhoch von Mitte Oktober bei 19.674 Punkten bliebe für die viel diskutierte Jahresendrally in Reichweite. In den USA konnten sich am Vorabend vor allem Technologiewerte nach der jüngsten Kurskorrektur stabilisieren. In Asien liefen die Börsen mit Gewinnen in Japan und überwiegend leichten Verlusten in China etwas auseinander.

USA: - DOW LEICHT IM MINUS; NASDAQ 100 UND S&P 500 IM PLUS - Die US-Aktienmärkte haben nach den jüngsten Verlusten am Montag wieder etwas Halt gefunden. Allerdings hielt sich die Kaufbereitschaft in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial konnte sein Minus nur kurz abschütteln und sank letztlich um 0,13 Prozent auf 43.389,60 Punkte. Dagegen behauptete der S&P 500 einen Kursgewinn von 0,39 Prozent auf 5.893,62 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100, der sich am Freitag besonders schwach gezeigt hatte, ging 0,71 Prozent fester mit 20.539,19 Zählern aus dem Handel.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben die wichtigsten Börsen am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um 0,3 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten sowie der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong notierten leicht im Minus.



DAX 19189,19 -0,11%

XDAX 19139,72 -0,50%

EuroSTOXX 50 4790,33 -0,09%

Stoxx50 4262,55 -0,05%



DJIA 43389,60 -0,13%

S&P 500 5893,62 0,39%

NASDAQ 100 20539,19 0,71%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 132,16 +0,08%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0587 -0,05%

USD/Yen 154,55 -0,03%

Euro/Yen 163,62 -0,08%

Bitcoin/USD 91.827 +1315 USD

°



ROHÖL:





Brent 73,39 +0,09 USD WTI 69,25 +0,09 USD °



