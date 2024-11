Berlin (ots) -McMakler, einer der führenden Full-Service-Immobiliendienstleister in Deutschland und Österreich, gibt die Ernennung von Benedikt Manigold zum neuen CEO bekannt. Damit beerbt Manigold den McMakler-Gründer und bisherigen CEO Felix Jahn, der sich im Juni 2024 aus dem operativen Geschäft zurückzog.Benedikt Manigold ist als CFO in der frühen Wachstumsphase zu McMakler gestoßen, nach Erfahrungen im Investment Banking und Aufbau eines Tech-Unternehmens. Seit Anfang 2018 hat er so die Entwicklung von McMakler maßgeblich mitgestaltet. Zu Beginn 2023 übernimmt er als Geschäftsführer weitere Verantwortung. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Geschäftsplanung und -Optimierung und Digitalisierung im Immobiliensektor übernimmt Manigold nun die Position des CEO, um die führende Marktposition von McMakler weiter auszubauen."Ich danke unseren Gesellschaftern für ihr Vertrauen und freue mich darauf, gemeinsam mit dem gesamten McMakler-Team die aktuellen Herausforderungen am Markt zu bewältigen und McMakler erfolgreich in die nächste Wachstumsphase zu führen", so Manigold.Wachstumsstrategie: Verstärkung des Makler-Teams, Digitalisierung von Transaktionsprozessen und Marktkenntnis."Die erfolgreiche Beurkundung unserer Finanzierungsrunde vor wenigen Wochen war ein starkes Signal, das das Vertrauen unserer Investoren in unsere Mission und Expertise im deutschen Immobilienmarkt bestätigt", erklärt Manigold. Mit den finanziellen Mitteln plant McMakler, das Maklernetzwerk deutschlandweit durch gezielte Einstellungen und die Weiterbildung bestehender Mitarbeiter auszubauen. Zudem wird in die Weiterentwicklung digitaler Prozesse investiert, um den Arbeitsalltag der Makler weiter zu verschlanken und den Beratungsfokus zu schärfen. Auch Kunden sollen künftig digital noch mehr Transparenz und Klarheit gewinnen durch gebündelte Erkenntnisse aus weit über 30.000 erfolgreichen Immobilientransaktionen. "Unsere Mission bleibt unverändert: Wir wollen unseren Kunden den besten Service bei der wichtigsten Transaktion ihres Lebens bieten", betont Manigold.Philipp Niemann, der über 17 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche mitbringt - unter anderem als Geschäftsführer EMEA bei Engel & Völkers - und seit 2023 als Chief Revenue Officer für die strategische und operative Weiterentwicklung des Vertriebs bei McMakler verantwortlich ist, wird zudem zum weiteren Geschäftsführer ernannt. "McMakler hat ein einzigartiges Geschäftsmodell: Regionale Marktexpertise gepaart mit einer datengetriebenen, digitalen Plattform für einen überall gleichbleibend hohen Qualitäts- und Dienstleistungsstandard. Ich freue mich unser Geschäftsmodell in meiner neuen Rolle weiter ausbauen und stärken zu können und neue Impulse für die Kundenbetreuung zu setzen. Denn noch zu häufig ist die Navigation des Kunden im Markt für Wohnimmobilien in Deutschland zu komplex und intransparent", sagt Niemann.Uri Erde, Managing Partner von Israel Growth Partners, langjähriger Gesellschafter von McMakler und führender Investor in der jüngsten Finanzierungsrunde, sagt: "Die Ernennung von Benedikt Manigold zum CEO und Philipp Niemann zum Geschäftsführer ist ein entscheidender Schritt, um McMakler erfolgreich durch die herausfordernde Marktdynamik zu führen. Manigolds herausragende Erfolge bei der Ausrichtung des Unternehmens auf nachhaltiges Wachstum und operative Effizienz kombiniert mit Niemanns einzigartiger Branchenexpertise, macht sie zur idealen Wahl. Ich bin überzeugt, dass sie gemeinsam mit dem Führungsteam die nächste Wachstumsphase von McMakler erfolgreich gestalten werden."Über McMakler:McMakler (www.mcmakler.de) ist ein in Deutschland und Österreich aktiver Full-Service-Immobiliendienstleister. Das Unternehmen beschäftigt rund 350 eigene Immobilienmakler an über 30 Standorten, die sich hervorragend mit den regionalen Gegebenheiten auskennen. Unterstützt werden sie von rund 250 Mitarbeitern in der Zentrale in Berlin, in der unter anderem die Analyse- und Vermarktungstechnologie von McMakler entwickelt wird. McMakler ist eines der Top-Maklerunternehmen in Deutschland und zeichnet sich durch hohe Professionalität, umfangreiche Technologie und einen schnellen, sicheren Kauf und Verkauf aus.Pressekontakt:McMakler | Aleksandar Musikic | Head of PRE-Mail: presse@mcmakler.de | Telefon: +49 175 40 28 485Original-Content von: McMakler, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118772/5911622