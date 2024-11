DJ IPO/Talabat: Zeichnungsfrist für Aktien der Delivery-Tochter hat begonnen

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Die Zeichnungsfrist für die Aktien der arabischen Delivery-Hero-Tochter Talabat im Zusammenhang mit dem geplanten IPO am Dubai Financial Market hat am Dienstag mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlagen planmäßig begonnen.

Am Vorabend hatte Delivery Hero die Preisspanne für die Talabat-Aktien auf 1,50 bis 1,60 VAE-Dirham (AED) bzw 0,41 bis 0,44 US-Dollar je Aktie festgesetzt.

Delivery Hero bietet Investoren bis zu 3,49 Milliarden Talabat-Aktien, die Delivery Hero über den Verkauf eines 15-prozentigen Anteils an Talabat am 10. Dezember auf den Dubai Financial Market bringen will. Der Konzern rechnet laut Angebotsunterlagen mit einem Bruttoerlös zwischen 1,4 und 1,5 Milliarden US-Dollar, was das IPO zu einem der größten im Nahen Osten macht. Hochgerechnet auf 100 Prozent, ergibt sich am oberen Rand der Preisspanne eine Bewertung von bis zu insgesamt 10,2 Milliarden US-Dollar für Talabat. Das ist knapp unter der derzeitigen Marktkapitalisierung der Mutter Delivery Hero von 10,3 Milliarden Euro bzw umgerechnet 10,9 Milliarden Dollar, auf Basis des Schlusskurses vom Montag.

Privatanleger können die Aktien bis 27. November zeichnen, professionelle Investoren bis zum 28. November. 3,3 Milliarden der Aktien sollen an professionelle Investoren gehen (95 Prozent).

Laut Angebotsunterlagen haben drei institutionelle Investoren als sogenannte Cornerstone Investoren sich verpflichtet, Aktien für insgesamt umgerechnet 250 Millionen US-Dollar (918 Millionen AED) in dem Börsengang zu zeichnen. Diese sind der UAE Strategic Investment Fund 5 SP, der Abu Dhabi Pension Fund und die Emirates International Investment Company LLC, die am Montag sogenannte Cornerstone Agreements unterzeichnet haben.

Die Nachfrage nach den Aktien sei hoch, die Bücher für den Börsengang seien über die gesamte Preisspanne abgedeckt, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg, die nach eigenen Angaben Einblick in die Bedingungen der Transaktion hatte.

Am 29. November soll voraussichtlich der finale Angebotspreis veröffentlicht werden. Der erste Handelstag auf dem Dubai Financial Market ist demzufolge für den 10. Dezember vorgesehen.

Talabat mit Sitz in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), wurde 2004 in Kuwait gegründet und 2015 von Delivery Hero erworben, zwei Jahre bevor Delivery Hero selbst an die Börse ging.

Der IPO-Erlös wird laut Angebotsunterlagen vollständig der Mutter Delivery Hero zufließen, abzüglich der Kosten im Zusammenhang mit dem Global Offering. Talabat selbst wird aus dem Aktienverkauf keinen Erlös erhalten.

Den IPO-Erlös will Delivery Hero für allgemeine Unternehmenszwecke und die Optimierung der Kapitalstruktur verwenden und infolge der weiter bestehenden Mehrheitsbeteiligung von jeder Dividendenzahlung profitieren.

Derzeit plane Talabat nach dem angestrebten Börsengang die Ausschüttung einer Mindestdividende von etwa 100 Millionen US-Dollar im April 2025 in Bezug auf das Finanzergebnis des 4. Quartals 2024 sowie eine Mindestdividende von etwa 400 Millionen Dollar in zwei Teilen im Oktober 2025 und April 2026 in Bezug auf das Finanzergebnis des Geschäftsjahrs 2025. Danach beabsichtige Talabat zwei Dividendenzahlungen pro Kalenderjahr, jeweils mit einer angestrebten Auszahlung von 90 Prozent des Nettogewinns.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2024 02:10 ET (07:10 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.