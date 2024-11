Der Anbieter von Automatisierungslösungen PCE Automation Ltd schließt seine zweite Übernahme in nur zwei Jahren ab. Der in North Lincolnshire ansässige Anbieter von Sichtprüfungs- und Bahnverarbeitungslösungen Olmec-UK ist die neueste Ergänzung seines wachsenden Portfolios.

Die Übernahme war eine strategische Entscheidung, die es PCE Automation ermöglicht, seine bestehende Präsenz im Life-Science-Sektor zu stärken, indem es sein Angebot um Sichtprüfungs- und Bahnverarbeitungsfähigkeiten erweitert.

PCE plant, in neue Marktsegmente im Bereich der Medizinprodukte zu diversifizieren, wie z. B. fortschrittliche Wundversorgung, Stoma- und Kontinenzversorgung, Arzneimittelabgabesysteme und Augenheilkunde.

James Cook, CEO von PCE Automation, sagte: "Die Übernahme von Olmec ist ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung unserer strategischen Geschäftsvision und unseres Ziels, ein One-Stop-Shop für medizinische Kunden zu sein. Dadurch können wir unseren Kunden eine schlüsselfertige Komplettlösung anbieten, die dazu beiträgt, die Komplexität, die Zeit bis zur Markteinführung, die Reibungskosten, die Investitionsausgaben und die Ausfallzeiten in der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren."

Die Übernahme wurde im November 2024 nach einem 18-monatigen Prozess abgeschlossen und soll zu einem Anstieg der Verkaufsaufträge um 25 führen sowie PCE ein Vertriebszentrum für den Norden Großbritanniens bieten.

Der Standort im Norden von Lincolnshire wird der vierte Standort von PCE sein und neben den bestehenden Standorten in Beccles und Lutterworth sowie dem neu hinzugekommenen Standort in Dublin nach der Übernahme von Adapt Engineering 2023 bestehen.

Der Umzug bringt auch Vorteile für Olmec mit sich, von der Erhöhung der Ressourcen bis hin zur vollständigen Automatisierung der Fertigungslinien. Robert Pounder, Geschäftsführer von Olmec-UK, sagte: "Die beiden Unternehmen sind in Bezug auf ihre Kultur und die Bereitstellung eines hervorragenden Kundenerlebnisses sehr gut aufeinander abgestimmt. Durch den Zusammenschluss mit PCE Automation erschließen wir uns eine Fülle von Ressourcen und Fachwissen, die uns dabei helfen werden, unseren Kunden ein verbessertes Erlebnis zu bieten.

"Gemeinsam mit PCE freuen wir uns darauf, innovative, hochmoderne Lösungen zu liefern, die für die Life-Science-Fertigung im gesamten globalen Automatisierungsbereich von PCE einen echten Unterschied machen werden."

Über PCE Automation

PCE Automation ist ein in Großbritannien ansässiger Anbieter von Automatisierungslösungen mit globaler Präsenz. PCE hat sich auf den Life-Science-Sektor spezialisiert und bietet Lösungen für Kunden auf der ganzen Welt.

Über Olmec-UK

Olmec-UK ist ein Unternehmen für Sichtprüfung und Bahnverarbeitung mit Sitz im Norden von Lincolnshire in Großbritannien. Olmec bedient seit 2006 eine Vielzahl von Märkten.

