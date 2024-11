Osnabrück/Berlin (ots) -Autokratien, Überwachungsstaaten, Militärdiktaturen - in vielen Ländern der Welt wird es für die Menschen immer schwieriger und gefährlicher, die eigene Meinung frei und kritisch zu äußern. Meist gehen die Repressalien von den Regierungen aus, die die notwendigen Machtinstrumente zur Unterdrückung besitzen. Während vor 20 Jahren noch 50 Prozent der Weltbevölkerung in autokratisch regierten Ländern lebten, sind es heute mit 71 Prozent fast drei Viertel der Weltbevölkerung, das sind 5,7 Milliarden Menschen.Am 20. November jährt sich die Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention zum 35. Mal. Zu diesem Anlass macht die Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes auf die weltweit zunehmende Einschränkung von demokratischen Freiheitsrechten aufmerksam. "Immer öfter werden bewusst Feindbilder und Sündenböcke geschaffen, um von strukturellen Problemen abzulenken und die eigene Machtstellung zu sichern. Die Interessen der Bevölkerung fallen dabei regelmäßig unter den Tisch", sagt Joshua Hofert, Vorstandssprecher von Terre des Hommes. "Davon betroffen sind wie überall vor allem Kinder. Ihnen werden Basisleistungen wie Ernährung, Gesundheit und Schulbildung verwehrt und junge Aktivist*innen, die sich zum Beispiel für eine gesunde Umwelt stark machen, werden bedroht und ermordet. Solange sich dies nicht ändert, existieren die Kinderrechte nur auf dem Papier. Die Kinderrechtskonvention wurde von allen Staaten mit Ausnahme der USA ratifiziert, es wird jetzt dringend Zeit, sie mit Leben zu füllen."Dazu ist es nach Auffassung von Terre des Hommes nötig, diese zunehmend bedrohliche Situation öffentlich sichtbar zu machen. "Dies bedeutet für uns, in unseren Projektländern Organisationen zu stärken, die Demokratie und Menschenrechte verteidigen und die Kinderrechte durchsetzen," so Joshua Hofert.Pressekontakt:Für Rückfragen:Wolf-Christian Ramm, Telefon 05 41 / 71 01-158, c.ramm@tdh.deWeitere Zahlen und Fakten sowie Fallbeispiele finden Sie in unserer Aktionsbroschüre hier: https://www.tdh.de/kinderrechte-staerkenOriginal-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/5911660