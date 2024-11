DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen positiver US-Vorgabe

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach einer positiven Tendenz an der Wall Street ist es am Dienstag an den Börsenplätzen in Ostasien und Australien nach oben gegangen. Der S&P/ASX-200-Index in Sydney war mit einem Plus von 0,9 Prozent der Tagessieger, wobei der Index im Handelsverlauf auch schon einiges höher gelegen hatte. Hier könnte die Hoffnung gestützt haben, dass in Australien zumindest keine Zinserhöhung bevorsteht, nachdem aus dem Protokoll der jüngsten australischen Notenbanksitzung hervorging, dass die Notenbanker zuletzt sowohl eine Zinserhöhung aber auch eine Zinssenkung erwogen hatten. Der Austral-Dollar zeigte sich in einer Reaktion darauf gut behauptet.

In Tokio konnte sich der Nikkei-225 von seinem Rücksetzer am Vortag um 0,5 Prozent auf 38.414 Punkte erholen. Der Yen tendierte behauptet und sorgte damit anders als am Vortag für keinen Gegenwind. Goldman Sachs sieht die Aussichten für den japanischen Aktienmarkt positiver. 2025 dürften solide makroökonomische Impulse, eine klarere Politik und fortgesetzte Strukturreformen in Japan negative Faktoren wie die politische Unsicherheit weitgehend ausgleichen.

Nach der durch Samsung Electronics am Montag ausgelösten Rally ging es für den Kospi in Seoul um 0,1 Prozent weiter nach oben. Samsung gaben allerdings nach den starken Kursavancen der beiden vorherigen Handelstage ausgelöst von einem umfassenden Aktienrückkaufprogramm, um 0,7 Prozent nach. In Hongkong stieg der HSI um 0,4 Prozent (Späthandel), während Schanghai nach einer kleinen Schlussrally 0,7 Prozent höher schloss.

Aufwärts ging es in der gesamten Region mit Aktien aus dem Ölsektor, nachdem die Ölpreise am Montag stark gestiegen waren. In Sydney verteuerten sich Woodside um 1,9 Prozent, in Seoul SK Innovation um 10,0 und S-Oil um 5,8 Prozent. CNOOC und Inpex legten in Hongkong bzw. in Tokio um 0,5 bzw. 0,7 Prozent zu.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.374,00 +0,9% +10,3% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.414,43 +0,5% +14,2% 07:00 Kospi (Seoul) 2.471,95 +0,1% -6,9% 07:00 Schanghai-Comp. 3.346,01 +0,7% +12,5% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.650,46 +0,4% +14,8% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.757,90 +0,7% +15,2% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.605,44 +0,1% +10,3% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:19 % YTD EUR/USD 1,0578 -0,2% 1,0599 1,0544 -4,2% EUR/JPY 163,48 -0,3% 163,91 163,00 +5,1% EUR/GBP 0,8347 -0,1% 0,8358 0,8345 -3,8% GBP/USD 1,2674 -0,1% 1,2681 1,2634 -0,4% USD/JPY 154,55 -0,1% 154,65 154,64 +9,7% USD/KRW 1.391,78 -0,0% 1.392,27 1.396,34 +7,2% USD/CNY 7,1954 +0,2% 7,1797 7,1960 +1,4% USD/CNH 7,2437 +0,2% 7,2283 7,2487 +2,0% USD/HKD 7,7829 -0,0% 7,7837 7,7836 -0,3% AUD/USD 0,6511 +0,1% 0,6507 0,6462 -4,4% NZD/USD 0,5893 +0,0% 0,5891 0,5853 -6,8% Bitcoin BTC/USD 91.886,30 +0,7% 91.269,20 91.707,90 +111,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,09 69,16 -0,1% -0,07 -2,3% Brent/ICE 73,21 73,30 -0,1% -0,09 -2,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.619,63 2.611,99 +0,3% +7,64 +27,0% Silber (Spot) 31,25 31,18 +0,2% +0,08 +31,4% Platin (Spot) 969,68 969,50 +0,0% +0,18 -2,3% Kupfer-Future 4,13 4,12 +0,1% +0,01 +4,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

November 19, 2024 02:33 ET (07:33 GMT)

