Pepe Unchained am Weg zur 40 Millionen Dollar Marke, während Freedum Fighters explodiert

Der Hype um Meme Coins ist nicht mehr zu bremsen. Spätestens mit Elon Musks Einzug in das Department of Government Efficiency (D.O.G.E.) ist Dogecoin ($DOGE) wieder auf der Überholspur und das treibt auch viele andere Meme Coins an. Milliarden Dollar Bewertungen werden dabei immer wieder erreicht, was für frühe Käufer Renditen von zehntausenden Prozent bedeuten kann. Oft innerhalb kürzester Zeit. Mit Pepe Unchained ($PEPU) und Freedum Fighters ($DUM) gehen bereits die nächsten Meme Coins durch die Decke.

Pepe Unchained bald bei 40 Millionen Dollar

Einer der Meme Coins, der in diesem Jahr das meiste Aufsehen erregt, ist Pepe Unchained ($PEPU). Nicht etwa, weil $PEPU an den erfolgreichen Coin $PEPE angelehnt ist, sondern weil die Entwickler auch eine eigene Layer 2 auf den Markt bringen, die Transaktionen 100 x schneller und deutlich günstiger als Ethereum abwickelt. Pepe Unchained hat also seine eigene Blockchain. Und das schlägt hohe Wellen.

($PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Pepe Unchained ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, steht aber schon kurz vor dem Launch. Während des Presales haben Anleger unglaubliche 36 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein, wenn der neue Coin mit neuer Blockchain auf den Markt kommt. Bei der aktuellen Dynamik dürfte der Coin schon am Freitag die 40 Millionen Dollar Marke knacken. Damit ist $PEPU das erfolgreichste ICO in diesem Jahr, weshalb Analysten davon ausgehen, dass es sich hier um den nächsten Milliarden Dollar Coin handeln könnte.

Für frühe Käufer würde das extrem hohe Renditen bedeuten. Schon bald könnten zahlreiche Projekte auf der $PEPU-Chain gelauncht werden, sodass hier ein komplett neues Ökosystem entstehen könnte. Außerdem verfügt $PEPU über eine Staking-Funktion, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht und schon während des Vorverkaufs genutzt werden kann.

Jetzt noch für kurze Zeit $PEPU im Presale kaufen.

Freedum Fighters Nachfrage steigt

Bei Freedum Fighters ($DUM) handelt es sich um einen Meme Coin, bei dem der Kampf zwischen Kamala Harris und Donald Trump in die nächste Runde geht. Anleger können $DUM-Token kaufen und in zwei verschiedenen Staking Pools, die jeweils einen Kandidaten repräsentieren, geben. Beide Staking Pools zahlen verschieden hohe Renditen aus, abhängig von der Anzahl der Token im Pool und der Quote. Auch die $DUM-Token werden derzeit noch im ICO angeboten, wobei bereits fast 600.000 Dollar umgesetzt wurden.

($DUM Token-Vorverkauf - Quelle: Freedum Fighters Website)

Neben den hohen Staking-Renditen, die hier noch ausgezahlt werden, profitieren Anleger auch von den deutlichen Preiserhöhungen während des Vorverkaufs. Der aktuelle Vorverkaufspreis liegt bei 0,000085 Dollar, während der Startpreis an den Börsen bei 0,000125 Dollar liegt. Daraus ergibt sich bereits ein hoher Buchgewinn, der nach dem Handelsstart an den Börsen noch deutlich höher ausfallen kann, da davon auszugehen ist, dass der $DUM-Kurs nach dem Launch noch ordentlich steigen kann.

Mit dem aktuellen Hype um Donald Trump und seinem baldigen Einzug in das weiße Haus stehen die Chancen guten, dass es für Coins wie $MAGA, $TRUMP oder eben $DUM schon bald steil bergauf geht, sodass $DUM das Potenzial zum nächsten x10 Coin hat. Vor allem für diejenigen, die noch den günstigeren Vorverkaufspreis nutzen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $DUM im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.