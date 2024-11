Der Deutsche Unternehmerbrief

...ernährt sich das Eichhörnchen. Dieses Motto könnte über der Meldung der Bundesstatistiker von heute morgen stehen. Denn für September nannten sie nach vorläufigen Berechnungen +1,6 % beim Auftragsbestand der Industrie gegenüber dem Vormonat sowie -2,6 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das Plus im Monatsvergleich war in erster Linie dem "sonstigen Fahrzeugbau" (Flugzeuge, Schiffe, Züge etc.) zu verdanken, da es in diesem Sektor mehrere Großaufträge gab. Insgesamt lag die Reichweite der Order-Vorräte bei 7,3 Monaten, damit unverändert gegenüber August 2024. Nicht unerwähnt bleiben darf hier: Grafisch bewegt sich der Auftragsbestand der deutschen Industrie tendenziell aufwärts!

Annerose Winkler