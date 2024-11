Schlüchtern (ots) -Seit einigen Tagen ist sie online und wird von Baufamilien und Hausberatern intensiv genutzt: die digitale Bedarfsanalyse von Living Haus. Mit diesem kostenfreien Tool ermöglicht der Fertighausbauer angehenden Baufamilien eine strukturierte und interaktive Bedarfsermittlung - direkt zu Beginn des Beratungsprozesses und vollständig digital. Gemeinsam mit den regionalen Hausberatern der Baufamilien werden alle wesentlichen Details zu den Bau- und Wohnwünschen erfasst, um ein individuelles Konzept für das zukünftige Eigenheim zu entwickeln. Die Analyse hilft Baufamilien nicht nur, ihre Vorstellungen klar zu formulieren, sondern bietet auch langfristig eine wertvolle Orientierung für alle weiteren Schritte des Bauvorhabens.Hausbau scheint für viele Baufamilien sehr komplex. Umso wichtiger ist es, sie an die Hand zu nehmen und ausgiebig zu betreuen. Living Haus startet diesen Beratungsprozess mit der digitalen Bedarfsanalyse. In einem der ersten Termine mit den Baufamilien bespricht der Living Haus Berater zentrale Wohnwünsche der Interessenten und alles rund um das Thema Grundstück und Finanzierung.Auch die einzigartigen Inklusivleistungen der Fertighausmarke, wie das Zuhause-Paket oder das Küchen-Paket, werden erläutert und auf Basis der Bedürfnisse der Baufamilien geschnürt. Ergänzend dazu steht ein Energierechner zur Verfügung, der über Energieeinsparungen und Reduzierung der Nebenkosten mithilfe des Living Haus eigenen I-KON-Prinzips informiert.Abschließend bekommen Baufamilien eine individuelle Timeline für den Bauprozess und wissen exakt, welcher Schritt als Nächstes bevorsteht. Mit der Analyse werden Fragen und Anliegen geklärt, Sorgen aus dem Weg geräumt und Klarheit geschaffen. So setzen sich Baufamilien intensiv mit ihrem Wunsch auseinander und ebnen den Weg zu einer maßgeschneiderten Eigenheim-Lösung.Ein besonderer Service, kostenlos und unverbindlich"Mit unserer digitalen Bedarfsanalyse machen wir den ersten Schritt in die Zukunft der Bauplanung, bei dem die Baufamilien selbstbestimmt und flexibel ihre Wünsche festhalten und mit uns diskutieren können", sagt Peter Hofmann, Geschäftsführer bei Living Haus. "Dieser Prozess ist auch sehr emotional, schließlich geht es um die Zukunft der Familie. Wie wollen Sie wohnen und leben? Mit der Bedarfsanalyse halten Baufamilien ihre Bedürfnisse und Ziele im Eigenheim fest. Sie vermeiden damit effektiv Stress und Fehler in späteren Planungsphasen und steigern ihre Vorfreude auf die Zukunft im Eigenheim."Im Anschluss an den Termin erhalten die Baufamilien alle besprochenen Inhalte als PDF; als praktische Zusammenfassung, die zur weiteren Planung und Rückbesinnung auf die wesentlichen Wünsche dient. Der gesamte Prozess ist dabei kostenlos und unverbindlich und dient als ideale Grundlage, um Living Haus und die Möglichkeiten der modernen Fertighausplanung besser kennenzulernen. Baufamilien festigen ihre Wünsche und können sich sicher sein, dass diese berücksichtigt werden - die Vorfreude auf den Bau startet bereits.Vorteile der digitalen Bedarfsanalyse für Baufamilien auf einen Blick:- Strukturierter Prozess: Beratung folgt einer klaren Struktur mit Übersicht über alle Leistungen von Beginn an.- Bedarfsorientierte Planung: Die Wünsche und Bedürfnisse der Baufamilie stehen im Mittelpunkt.- Transparenz und Flexibilität: Raum für Fragen und flexible Anpassungen während des gesamten Analyseprozesses.- Sicherheit und Überblick: Eine klare Timeline hilft Baufamilien, ihre gesamte Bauphase im Blick zu haben.- Vorfreude und Ausblick: Die nächsten Schritte für Baufamilien und Hausberatung werden fixiert- Digitale Flexibilität: Das Tool ist komfortabel und interaktiv; die einzelnen Steps können jederzeit angepasst werden.Ganzheitlich und smart: weitere digitale Services für die HausplanungNeben der digitalen Bedarfsanalyse bietet Living Haus noch weitere innovative Lösungen, die die Planung für zukünftige Baufamilien erleichtern: Der Erstkontakt via Zoom ist der optimale, Termin- und Standort-unabhängige Start in die Hausberatung. Mit dem Zuhause-Guide lässt sich spielerisch das "perfect match" in Sachen Hausbau herausfinden, während man mit dem Hauskonfigurator Häuser in 3D visualisieren und anpassen kann. Zudem gibt das Bau-Cockpit, die App für Baufamilien und alle, die es mal werden wollen, jederzeit einen genauen Überblick über den Baufortschritt, anstehende Aufgaben, Inspirationen, Informationen und vieles mehr.Für weitere Informationen und zur Terminvereinbarung für die digitale Bedarfsanalyse besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie direkt einen Living Hausberater in Ihrer Nähe.Über Living HausLeb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket von einer einzigartigen App, mit der die Baufamilien ihr Bauprojekt digital steuern können, bis hin zur praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. 