Wien (ots) -Gemeinsam mit LEA Partners in die ZukunftISHAP, Marktführer mit ISHAP CARD in Österreich, schreibt ein weiteres Kapitel seiner Erfolgsgeschichte. Mit LEA Partners hat ISHAP einen neuen, starken Partner an seiner Seite, der das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft führen wird.LEA Partners, ein renommierter Investor in Technologieunternehmen, übernimmt die Mehrheit an ISHAP. Diese Partnerschaft markiert den Beginn einer neuen Ära für ISHAP und bietet zahlreiche Vorteile für Kunden, Mitarbeiter:innen und das Unternehmen selbst. Beide teilen die Vision, die Bauindustrie durch innovative Technologien effizienter und sicherer zu gestalten. Gemeinsam wollen sie ISHAP zum führenden Anbieter digitaler Lösungen für die Bauindustrie nicht nur in Österreich, sondern im gesamten DACH-Raum machen.Neue Impulse"Mit LEA Partners an Bord ist ISHAP für die Zukunft bestens gerüstet. Der Fokus liegt auf einem nachhaltigen Wachstum und der kontinuierlichen Weiterentwicklung der erfolgreichen Softwarelösungen", freut sich ISHAP-Geschäftsführer Manuel Irrschik über die neue Partnerschaft. Durch die Zusammenarbeit mit anderen LEA-Portfoliounternehmen im Bereich Bausoftware, wie die SOFTTECH GmbH, die PROJEKT PRO GmbH und die ORCA Software GmbH, können neue Synergien geschaffen werden. ISHAP wird von den Erfahrungen und dem Netzwerk des Investors profitieren und so seine Position im DACH-Raum weiter ausbauen.Gleiches Team, gleiche QualitätAn der Spitze von ISHAP bleibt alles beim Alten. Die bewährte Führungsmannschaft und die rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen ihre erfolgreiche Arbeit fort. Auch der Standort in Wien von ISHAP bleibt unverändert. "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit LEA Partners. Mit ihrer Unterstützung können wir unsere Wachstumsziele noch schneller erreichen und unsere Kunden noch besser unterstützen. Unsere bewährten Lösungen bleiben erhalten und werden durch neue Innovationen ergänzt", so ISHAP-Geschäftsführer Jan Hehenberger.ISHAP und LEA Partners: Ein starkes Team für smarte Baustellen"Wir freuen uns sehr, das erfahrene Team von ISHAP auf ihrem zukünftigen Weg als Partner und Investor begleiten zu dürfen. Die Digitalisierung der Baubranche ist für uns eine der spannendsten und größten Aufgaben die LEA seit Jahren begeistert. Durch den Zusammenschluss von ISHAP mit SOFTTECH, PROJEKT PRO und ORCA kann das Software-Produktangebot für die Kundengruppen weiter ausgebaut und optimiert werden", freut sich Nils Berger von LEA Partners über die strategische Partnerschaft.Über ISHAPISHAP erleichtert sowohl die Dokumentation von Personal am Bau als auch die Organisation von Bauwerken über ihren gesamten Lebenszyklus - und das seit 15 Jahren! Mit ISHAPCARD hat das Unternehmen die Personaldokumentation auf Baustellen revolutioniert und ist Marktführer in Österreich. Das Unternehmen mit einem Team aus rund 40 Bau- und IT-Expert:innen sitzt in Wien.Über LEA PartnersLEA Partners unterstützt als unternehmerischer Eigenkapitalpartner Gründer und Management-Teams in unterschiedlichen Entwicklungsphasen bei ihrem Wachstum und dem Erreichen einer führenden Marktposition. Mit einem 30+ Team in Karlsruhe, einem der größten Technologie-Cluster Europas, hat LEA seit 2002 Investments in mehr als 70 Technologieunternehmen betreut. Mehr unter www.leapartners.de