PPG (NYSE:PPG) gab heute eine strategische Partnerschaft mit SARO/Siccardi, dem größten Vertreiber von Pulverbeschichtungen in Italien, bekannt. Die Zusammenarbeit wird das Vertriebsnetz von PPG für Pulverbeschichtungen auf dem italienischen Markt stärken und den Kundenzugang zu hochwertigen Produkten und Dienstleistungen erweitern.

"Durch die Partnerschaft mit einem kundenorientierten und angesehenen Marktführer wie SARO/Siccardi wird das Pulverwachstum für PPG beschleunigt", sagte Gianfranco Corvi, PPG-Marktmanager für Industrielacke in Italien. "Es wird den Status von PPG als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Pulverbeschichtungstechnologien und die Marktkenntnisse und starke Präsenz von SARO/Siccardi nutzen, um Kunden in der Region optimalen Produktschutz und ein effizientes Einkaufserlebnis für Pulver zu bieten."

Im Rahmen der Partnerschaft werden PPG und SARO/Siccardi eng mit den Kunden zusammenarbeiten, um deren individuelle Anforderungen besser zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen, technischen Support und wettbewerbsfähige Preise anzubieten.

"Wir sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft unsere Dienstleistungen verbessern wird, um der wachsenden Nachfrage nach Pulverbeschichtungen gerecht zu werden", sagte Justin Epler, PPG General Manager für Industrielacke in EMEA, "Dank unserer fortschrittlichen Pulverbeschichtungstechnologien und des umfangreichen Vertriebsnetzes von SARO/Siccardi erhalten unsere Kunden in Italien Zugang zu einer umfassenderen Auswahl an hochwertigen Produkten und schnelleren Zugang zu unseren Lösungen."

"Der Zugang zu den PPG-Lagern, -Labors und -Produktionsstätten in Italien wird unseren Kundenservice und unsere Reaktionszeiten verbessern", sagte Roberto Siccardi, General Manager von SARO/Siccardi.

Seit 2019 konzentriert sich PPG auf den Ausbau seines Pulverbeschichtungsgeschäfts durch strategische Partnerschaften und Akquisitionen, Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Kapitalverbesserungen, die die Produktionskapazität weltweit erweitern, um der steigenden Nachfrage nach nachhaltigeren Fertigungslösungen gerecht zu werden. Pulverbeschichtungen werden in der Regel ohne Lösungsmittel formuliert, die flüchtige organische Verbindungen (VOC) freisetzen, und überschüssiges Pulver kann zurückgewonnen und wiederverwendet werden. Pulverbeschichtungstechnologien sind ein wichtiger Bestandteil der Bemühungen von PPG, bis 2030 50 des Umsatzes mit nachhaltig vorteilhaften Produkten und Prozessen zu erzielen.

Weitere Informationen zu den Pulverbeschichtungslösungen von PPG finden Sie unter Industrial Powder Coatings oder auf LinkedIn.

Über SARO S.a.s./Siccardi

SARO/Siccardi wurde 1975 gegründet und firmierte bis 1986 unter dem Namen Siccardi. Heute ist das Unternehmen, das unter dem Namen SARO/Siccardi bekannt ist, der größte italienische Vertreiber von Pulverbeschichtungen und verwandten Produkten. Das Unternehmen hat sich einen Ruf für die Lieferung hochwertiger Produkte und einen hervorragenden Kundenservice aufgebaut.

