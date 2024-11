München (ots) -Dubai gewinnt zunehmend an Bedeutung als globaler Hotspot für Investoren, die nach hohen Renditen streben. Die Stadt bietet nicht nur steuerliche Vorteile, sondern auch eine wachsende Wirtschaft, die viele Möglichkeiten für kluge Investments bietet. Allerdings ist der Markteintritt ohne detailliertes Verständnis der lokalen Gegebenheiten mit erheblichen Risiken verbunden."Viele denken, der Vermögensaufbau in Dubai sei aufgrund der steuerlichen Vorteile und der wachsenden Wirtschaft ein einfaches Unterfangen. Grundlegend ist das richtig, dabei muss man aber unbedingt einige Punkte beachten, um kein Geld in den Sand zu setzen", erklärt Eugen Zimbelmann. Er hat sich auf Immobilienfinanzierung in Dubai spezialisiert und verrät im nachfolgenden Beitrag, wie der Vermögensaufbau in Dubai gelingt und worauf es zu achten gilt.Diese Vorteile bietet der Immobilienmarkt in Dubai für InvestorenDubai bietet Investoren auf der ganzen Welt einen Vorteil, den sie nahezu nirgendwo sonst nutzen können: Informationen. Der Markt zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Transparenz aus, weil gleich mehrere offizielle Stellen, unter anderem das Dubai Land Department, die Dubai Development Authority und das Dubai Municipality, Daten über Immobilien sammeln und veröffentlichen. Für Investoren bedeutet das, dass sie sich ein umfassendes Bild von den Renditemöglichkeiten verschiedener Angebote machen können, noch bevor sie ihre Kaufabsicht offenbaren.Eine erfolgversprechende Strategie beinhaltet deshalb immer die sorgfältige Analyse aller vorhandenen Daten zur gewünschten Immobilie. Häufig können bereits in der Historie eines Angebots Rückschlüsse auf frühere Verkäufe und Vermietungen gezogen werden. Erst nach der intensiven Auseinandersetzung mit der Vergangenheit des Objekts empfiehlt sich schließlich die Kontaktaufnahme mit dem jeweiligen Makler. Sowohl bei der Analyse der Informationen als auch bei der Herstellung einer Verbindung zum Makler ist die Zusammenarbeit mit einem Experten empfehlenswert, der die Besonderheiten des Immobilienmarktes in Dubai kennt.Darauf müssen Investoren vor einem Immobilienkauf achtenSobald ein realistischer Kaufpreis ermittelt wurde, beginnen im nächsten Schritt die Verhandlungen. Doch selbst bei einer erzielten Einigung ist die Investition noch nicht in trockenen Tüchern. Zunächst wird nämlich zwischen Käufer, Verkäufer und Makler ein Kaufvorvertrag, die sogenannte Form-F, abgeschlossen. In Dubai wird mit dieser automatisch eine Anzahlung von zehn Prozent des Kaufpreises fällig. Doch hier ist Vorsicht geboten, denn es erfolgt keine Rückerstattung dieser beträchtlichen Summe, wenn der Kaufvertrag nicht zustande kommt - egal aus welchen Gründen.Das machen sich viele Makler und Verkäufer zunutze, schließlich erhalten sie auch in diesem Fall eine Bezahlung und können die Immobilie zudem erneut verkaufen, sobald die Form-F abgelaufen ist. Manche setzen daher bewusst sehr kurze Fristen für die Gültigkeit der Form-F, um die rechtzeitige Abwicklung annähernd unmöglich zu machen. Auch hier kann ein Experte rechtzeitig zur Vorsicht mahnen.Tipps: So wird der Immobilienkauf in Dubai zum ErfolgEs gibt mehrere Aspekte, die den Kaufabschluss positiv beeinflussen können. Zunächst sollten sich Käufer vergegenwärtigen, dass sie die Form-F um eigene Formulierungen ergänzen können. Zwar handelt es sich hierbei um eine Standardform, allerdings dürfen am Ende individuelle Vereinbarungen ergänzt werden, beispielsweise Rücktrittsklauseln unter klar definierten Voraussetzungen.Zudem sollten die umfangreichen Datensammlungen, die zu den meisten Immobilien vorhanden sind, eingesehen und genutzt werden. Wichtig ist jedoch, diese auf Vollständigkeit zu überprüfen. Manchmal fehlen einzelne Werte, wodurch die interpretierten Daten verfälscht und gegebenenfalls die Kaufentscheidung beeinflusst werden.Zuletzt sollten Aussagen von Maklern stets kritisch hinterfragt und durch Nachweise gesichert werden. Das betrifft beispielsweise Renditeversprechungen. Insgesamt sollte eine Investition in Dubais Immobilien stets auf einen langfristigen Horizont ausgerichtet und durch Notfallpläne bei unerwarteten Entwicklungen abgesichert werden.Über Eugen Zimbelmann:Eugen Zimbelmann war lange Zeit in Deutschland als Unternehmer und Immobilieninvestor tätig, bis er mit seiner Familie nach Dubai umzog. Mit Dubai Finanz hilft er heute deutschsprachigen Anlegern bei Fragen rund um Finanzierung, Objektsuche und den Kauf in Dubai. Er begleitet Immobilien-Interessierte unabhängig und neutral und schützt sie damit vor dem Kauf von Schrottimmobilien. Dafür bietet er ein persönliches Mentoring-Programm für Immobilien-Investments in Dubai an, in dem er als neutraler Berater Investoren unabhängig und neutral begleitet und Verträge prüft, aber auch Kaufpreise nachverhandelt. 