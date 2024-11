Berlin (ots) -Dreame Technology (https://de.dreametech.com/pages/black-friday-2024-landing%20), Der Black Friday ist die perfekte Gelegenheit für alle, die smarte Haushaltsgeräte zu Bestpreisen suchen - und Dreame hat dieses Jahr ein ganz besonderes Angebotspaket (https://www.amazon.de/stores/page/6324C48C-40A8-4863-9AB4-76067FC10887?maas=maas_adg_CB9EA8B0FE4E923BCE997A3297B4B544_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas%20) geschnürt! Der Hersteller freut sich den Start seines bisher größten Sales bekannt zu geben - spart bis zu 400€ auf hochwertige Haushaltsprodukte! Darunter: Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haartrockner. Wie immer findet ihr die Angebote auf der Landingpage und auf Amazon. Also nutzt die Chance euer Zuhause mit erklassiger Technologie zu einem fairen Preis auszustatten!Dreame X40 Ultra Complete, UVP 1.499,00€ | 1.099,00 €08. November - 02. DezemberAngebotslink (https://www.amazon.de/dp/B0CYZWFWRX?maas=maas_adg_441B2B73E63F81276106E3520ADEBC8F_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas%20)Der X40 Ultra setzt einen neuen Maßstab in der Technologie der Saugrobotik. Mit einer beeindruckenden Saugkraft von 12.000 Pa Vormax, einer praktischen, automatischen Ladestation und einem umfassenden Zubehörset wird der Haushalt zum Kinderspiel.Dreame L40 Ultra, UVP 1.199,00€ | 899,00€21. November - 02. DezemberAngebotslink (https://www.amazon.de/dp/B0DCW1WZJ4?maas=maas_adg_0CA281DE47D9B5C04109B52613BA46BC_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas%20)Entwickelt für eine gründliche und intelligente Reinigung, meistert der L40 Ultra Staub, Tierhaare und Schmutz mühelos dank der Vormax-Saugtechnologie und einer integrierten, ausziehbaren Kantenreinigungsfunktion. So bleibt kein Winkel ungeputzt.Dreame H14 Pro, UVP 699,00€ | 499,00€21. November - 2. DezemberAngebotslink (https://www.amazon.de/dp/B0DCW1L7XY?maas=maas_adg_3AE58CE8075424C613CBA1DAD1A881C1_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas%20)Der Dreame H14 Pro kommt mit einem beeindruckenden 180-Grad-Flachdesign! So lassen sich auch schwerzugängliche Bereiche superleicht reinigen! Mit einer Saugkraft von 18.000 Pa entfernt er effektiv Schmutz, während der Liquid Separation Motor das Schmutzwasser sicher trennt. Die Selbstreinigungsfunktion erhitzt sich auf 60 °C, um die Bürsten sauber zu halten. Dank App-Steuerung, automatischer Reinigungsmitteldosierung und einer Akkulaufzeit von 40 Minuten ist der H14 Pro ideal für alle, die ihr Zuhause einfach sauber halten wollen!Dreame Z30UVP 599,00€ | 419,00€12. November - 20. NovemberDreame Z30UVP 599,00€ | 399,00€21. November - 02. DezemberAngebotslink (https://www.amazon.de/dp/B0D6ZB7CMY?maas=maas_adg_6DA29545A2545371FC19B81DB9B71C20_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas%20)Der Dreame Z30 ist nicht nur ein starker Akku-Sauger, sondern auch ein echtes Highlight für Haustierbesitzer. Ausgestattet mit dem speziellen Pet Deshedding Tool, saugt er überschüssige Tierhaare direkt auf - ideal für alle, die sich ein haarfreies Zuhause wünschen. Mit einer beachtlichen Saugkraft von 310 Air Watt entfernt der Z30 zuverlässig Staub und Schmutz von Böden und Teppichen und lässt kaum etwas liegen.Doch das ist noch nicht alles: Die Filterleistung von 99,9 % sorgt dafür, dass auch Bakterien, Viren und Pollen effizient aus der Raumluft entfernt werden - ein Pluspunkt für Allergiker, vor allem in der Sommerzeit. Ein weiteres Highlight ist die intelligente Partikelmessung, die die Saugkraft automatisch an die Staubbelastung anpasst. So bleibt das Zuhause makellos sauber, ohne dass der Nutzer ständig die Einstellungen anpassen muss.Dreame Pocket, UVP 159,00€ | 119,00€12. November - 02. DezemberAngebotslink (https://www.amazon.de/dp/B0CVHGRJX4?maas=maas_adg_257B3D9B721D0D8BBCC6F4E094098EB7_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas%20)Klein, leistungsstark und immer griffbereit - der Dreame Pocket vereint Funktionalität und Mobilität in einem kompakten Format. Trotz seiner handlichen Größe bietet er mit einem kraftvollen Motor von 110.000 U/min eine schnelle Trocknung und intelligente Temperaturkontrolle für schonendes Styling. Mit anpassbaren Hitzestufen und einem eleganten Design ist dieser Haartrockner das ideale Accessoire für unterwegs.Über Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2017 gegründet als innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/Pressekontakt:Markus ChangPR BP für D-A-CHmarkus.chang@dreame.tech(86) 158 0044 3827Original-Content von: DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097431/100925916