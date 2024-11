Altenkirchen (ots) -Der Kunststoffhersteller WERIT stellt sich personell und strategisch für die Zukunft neu auf: Die Gesellschafterversammlung der WERIT GmbH & Co. KG hat die bisherige kaufmännische Leiterin Kerstin Dorn zur Geschäftsführerin für die deutschen Standorte berufen.Ekkehard Schneider, geschäftsführender Gesellschafter und Sprecher der Gesellschafterversammlung: "Wir freuen uns, mit Kerstin Dorn eine strategisch-erfahrene und menschlich herausragende Führungspersönlichkeit mit nationaler und internationaler Expertise als Geschäftsführerin für unsere Standorte in Deutschland gewonnen zu haben. Kerstin Dorn ist eine teamorientierte Managerin und echte 'Macherin'. Wir sind überzeugt, dass sie bei WERIT (https://www.werit.eu/de/) mit Blick auf die anstehenden Herausforderungen der Zukunft die richtigen und zeitgemäßen Akzente setzen wird, um unser Familienunternehmen WERIT erfolgreich weiterzuentwickeln."Kerstin Dorn, die bereits seit 2023 für WERIT tätig ist, betont das Potenzial des Unternehmens: "WERIT steht seit 75 Jahren für exzellente Qualität, passgenaue Lösungen und persönliche Betreuung unserer Kunden. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit einem großartigen Team die Erfolgsgeschichte von WERIT fortschreiben zu dürfen." Unter der Leitung von Kerstin Dorn plant WERIT, seine Position als einer der führenden Hersteller von hochwertigen Kunststofflösungen weiter auszubauen.Vor ihrem Wechsel zu WERIT fungierte Kerstin Dorn unter anderem als Director Controlling bei Birkenstock. Weitere Stationen ihrer Laufbahn waren unter anderem beim Kunststoffhersteller Klöckner Pentaplast sowie bei der Villeroy & Boch AG. Kerstin Dorn hat an der Hochschule München Betriebswirtschaft studiert und das Studium mit Diplom abgeschlossen.Pressekontakt:Astrid Bathastrid.bath@werit.euTelefon: +49 2681 807-175Original-Content von: WERIT GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177433/5911773