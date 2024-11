Berlin (ots) -Das gab es noch nie! Der Christkindlesmarkt in Nürnberg erhält watschelnden Besuch: Im neuen Comic "Der Duft von Weihnachten" reist Dagobert Duck im Micky Maus Magazin 25/2024 ab dem 22. November nach Nürnberg. Dort soll er als Juror den "Goldenen Zwetschergmoh" für den schönsten Stand vergeben. Da die reichste Ente der Welt nicht gern allein reist und stets Gehilfen gebrauchen kann, hat er Donald Duck sowie Tick, Trick und Track dabei. Ein vorweihnachtlicher Spaß, nicht nur in Nürnberg!Vor Ort zweifelt Donald daran, dass sein knauseriger Onkel die richtige Besetzung für diese festliche Aufgabe ist. Ohnehin ist ihm auf dem Christkindlesmarkt nicht nach Schufterei zumute, denn der Duft von Lebkuchen lockt ihn allzu sehr. Verkleidet als Weihnachtsbaum versucht Donald, der Arbeit zu entkommen - bis er die Chance erkennt, seinen Onkel auf den richtigen Pfad zu lenken und einer Familie selbstlos zu helfen."Weihnachtliche Geschichten haben im Micky Maus Magazin eine lange Tradition", sagt Johannes Kanty, verantwortlicher Redakteur. "Es ist das Fest der Sinne, mit seinem Lichterglanz und dem Duft festlicher Leckereien. Der Nürnberger Christkindlesmarkt vereint all das in einer perfekten Szenerie und die Ducks sorgen für eine herzerwärmende Geschichte."Und für alle, die den Originalort des Comics besuchen möchten: Der Nürnberger Christkindlesmarkt wird am Freitag, den 29. November 2024, um 17.30 Uhr durch das Nürnberger Christkind eröffnet.Das Micky Maus Magazin Nr. 25/2024 (D: EUR 4,50, A: EUR 5,00, SFR 9,00) ist ab 22. November 2024 überall im Handel und unter www.egmont-shop.de erhältlich.Für die Vermarktung des Micky Maus Magazins ist die interne Vermarktungsunit Egmont Media Solutions verantwortlich. Anzeigen-Kontakt: Linda Paesold, Media Sales Manager, E-Mail: l.paesold@egmont.de.Für Rezensionsexemplare, Bild- und Interviewanfragen wenden sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Till ReischlPR Egmont Verlagsgesellschaften Comics und MangaEgmont Ehapa Media GmbHRitterstraße 2610969 BerlinPhone: 0171 4964227E-Mail: t.reischl@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/5911771