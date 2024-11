Eschborn (ots) -Die Festtage stehen vor der Tür, und was könnte besser den Zauber der Weihnachtszeit besser einfangen als ein Geschenk, das Zeit symbolisiert? Rado, der Schweizer Pionier in der Herstellung von Hightech-Keramikuhren, präsentiert drei außergewöhnliche Modelle mit unverwechselbarem Design, die ein Leben lang schön bleiben: Rado True Square Open Heart, Captain Cook High-Tech Ceramic Skeleton und Centrix Open Heart Super Jubilé.Uhren, die Geschichten erzählenOb als Zeichen der Liebe, Freundschaft oder Dankbarkeit - die festlichen Modelle von Rado fangen unvergessliche Momente ein.Mit der sportlichen Captain Cook High-Tech Ceramic Skeleton überträgt Rado den Vintage-Charakter des Originals von 1962 ins 21. Jahrhundert. Die Uhr mit kompromisslosem Charakter besticht durch ihr Gehäuse aus mattschwarzer Hightech-Keramik, das von einer roségoldfarbenen Drehlünette eingerahmt wird. Das skelettierte Zifferblatt offenbart ein präzises Automatikwerk von Rado mit einer beeindruckenden Gangreserve von 80 Stunden.Für Liebhaberinnen und Liebhaber charismatischer Uhren von zeitloser Eleganz bietet die True Square Open Heart ein minimalistisches, quadratisches Design aus weißer Hightech-Keramik. Das skelettierte Zifferblatt und der transparente Gehäuseboden geben den Blick auf das fein dekorierte Automatikwerk frei - ein Fest für die Augen und die Sinne.Die mit funkelnden Diamanten besetzte Centrix Open Heart Super Jubilé ist ein wahres Schmuckstück, das Eleganz an der Oberfläche und Uhrmacherkunst im Innern zelebriert. Mit ihrem detailreichen Design, das an eine Brücke mit zwei sanft geschwungenen Bögen erinnert, erzählt diese Uhr ihre ganz eigene Liebesgeschichte. Ein großes Fenster im Zifferblatt gibt den Blick frei auf das Automatikwerk mit seinen kunstvoll verzierten Komponenten. Das harmonische Zusammenspiel von warmen Roségoldtönen, brauner Hightech-Keramik und einem Perlmuttzifferblatt macht sie zur perfekten Begleiterin für festliche Anlässe.Ein Geschenk, das bleibtRado lädt dazu ein, den Zauber der Festtage mit einem besonderen Zeitmesser zu feiern - einem Geschenk, das Erinnerungen für Generationen bewahrt. Die perfekten Begleiter für die schönste Zeit des Jahres sind im Rado Fachhandel und im Rado Online Shop erhältlich.Unverbindliche Preisempfehlung:Rado True Square Open Heart: EUR 3.450,- / Rado Captain Cook High-Tech Ceramic Skeleton: EUR 4.900,- / Rado Centrix Open Heart Super Jubilé: EUR 4.000,-Weitere Informationen zu den vorgestellten Modellen unter www.rado.com.Pressekontakt:Evelyn HolbachPublic Relations RadoThe Swatch Group (Deutschland) GmbHFrankfurter Straße 2065760 EschbornTelefon: +49 (0)6196 88777 - 1603E-Mail: Evelyn.Holbach@swatchgroup.comRado Onlineshop: https://www.rado.com/de_deOriginal-Content von: Rado, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75914/5911769