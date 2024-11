Die Jenoptik-Aktie verzeichnete am Dienstagmorgen einen positiven Trend im XETRA-Handel. Mit einem Anstieg von 1,1 Prozent auf 21,62 Euro startete das Papier vielversprechend in den Handelstag. Dieser Aufschwung folgt auf die Bekanntgabe eines bedeutenden Auftrags aus Kanada, der die Marktposition des Unternehmens im Bereich der Verkehrsüberwachungstechnologie stärkt.

Details zum kanadischen Großauftrag

Der MDAX- und TecDAX-notierte Konzern wird bis Ende Sommer 2025 insgesamt 185 Kameras für die automatische Geschwindigkeitsüberwachung in Kanada liefern und installieren. Der Vertrag umfasst zudem den Betrieb und die Wartung der Systeme über einen Zeitraum von fünf Jahren durch die Jenoptik-Division Smart Mobility Solutions. Obwohl das genaue Auftragsvolumen nicht genannt wurde, reagierte der Markt positiv auf diese Nachricht. Analysten sehen weiterhin Potenzial in der Aktie und geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,27 Euro an.

