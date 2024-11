Viele Menschen verbringen zu viel Zeit mit ihrem Smartphone. Wer etwas dagegen tun will, kann die Apps nach einer Zeit sperren lassen. Eine neue Android-Funktion möchte euch aber deutlich angenehmer auf eure Bildschirmzeit aufmerksam machen. Einige Smartphone-Nutzer:innen werden das Problem kennen: Eigentlich wolltet ihr nur mal kurz auf Instagram, Facebook oder in eurem News-Feed nachschauen, was ihr womöglich verpasst habt. Und schon steckt ihr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...