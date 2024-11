FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt haben sich die Kurse am Dienstag von ihren zu Wochenbeginn erlittenen Verluste erholt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future notierte am Dienstag mit 132,56 Punkten 0,37 Prozent höher als am Montag. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank auf 2,31 Prozent.

Am Anleihenmarkt richtet sich die Aufmerksamkeit am späten Vormittag auf die zweite Schätzung der Verbraucherpreise für den Euroraum. Volkswirte erwarten eine Bestätigung der ersten Erhebung, wonach die Inflationsrate im Oktober im Jahresvergleich deutlich auf 2,0 Prozent gestiegen ist. Dazu dürften ein höherer Preisdruck bei Nahrungsmitteln sowie Industriegütern und ein sich abschwächender Preisrückgang bei Energiegütern beigetragen haben, schrieb Analyst Christian Arnold von der DZ Bank. Die Kernrate ohne schwankungsanfällige Preise für Energie-, Nahrungs- und Genussmittel dürfte weiterhin oberhalb der 2,5-Prozent-Marke stagnieren, auch dank eines anhaltenden Lohndrucks im Dienstleistungsbereich.

Am Nachmittag rücken Arnold zufolge US-Daten zu den Baugenehmigungen und Baubeginnen für den Monat Oktober in den Fokus. Während sich die Stimmung im Baugewerbe zuletzt von sehr niedrigem Niveau aus erholt habe, sprächen wieder gestiegene Hypothekenzinsen gegen eine sichtbare Belebung der Bautätigkeit./la/mis