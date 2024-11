Dogecoin Kurs Prognose: Top-Krypto-Experte hält DOGE-Explosion auf 0,50 US-Dollar für realistisch

Obwohl der Hype am Meme-Coin-Markt in den letzten 24 Stunden etwas abgenommen hat, konnte Dogecoin in diesem Zeitraum immerhin 2,40 Prozent zulegen - und damit besser performen als alle anderen großen Meme-Token.

Dieser vergleichsweise starke Anstieg könnte allerdings nur einen Anfang für eine weitere Bullenrallye darstellen: In den letzten Wochen konnte der DOGE-Token fast 170 Prozent an Wert gewinnen, bevor sich der Kurs in den letzten Tagen beruhigt hatte. Laut einem Krypto-Analysten könnte es sich dabei jedoch nur um die Ruhe vor einem neuen metaphorischen Sturm gehandelt haben, denn ein rasanter Sprung auf die Marke von 0,50 US-Dollar sei jetzt möglich.

Nach der Kurskorrektur: Explodiert jetzt der DOGE-Preis?

Gerade bei einem Blick auf die vergangene Woche scheint Dogecoin - sowie der gesamte Meme-Coin-Markt - mit starken Einbrüchen gekämpft zu haben. Denn in den letzten sieben Tagen fiel der Dogecoin Kurs um 10,16 Prozent. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels rangierte der DOGE-Preis entsprechend bei 0,3853 US-Dollar (siehe Bild unten).

Bullisher zeigt sich der erste Meme-Coin der Welt allerdings bei einem Blick auf den vergangenen Monat, denn mit 170,84 Prozent an Wertzuwachs gehört Dogecoin in diesem Zeitraum zu den erfolgreichsten Kryptowährungen am Markt. Doch was lässt sich aus der aktuellen Flaute lernen?

Der Dogecoin (DOGE) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Tatsächlich meldete sich heute der Krypto-Experte Captain Faibik über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) zu Wort und erklärte in seinem Tweet anhand seiner Analyse, dass Dogecoin jetzt kurz vor einer weiteren Kursexplosion stehen könnte: Der DOGE-Kurs steht kurz davor, die abwärts gerichtete Trendlinie zu durchbrechen und könnte dann innerhalb weniger Stunden ein Preisniveau von 0,50 US-Dollar erreichen.

Dies würde einen Anstieg von knapp über 30 Prozent bedeuten - und wäre absolut im Bereich des Möglichen. Schließlich konnten ähnlich starke (und sogar stärkere) Kursgewinne bereits nach der US-Wahl erreicht werden. Interessierte Investoren sollten also kurzfristig betrachtet den Dogecoin Kurs genau beobachten und entsprechend den Kursveränderungen ihre eigene Anlagestrategie überdenken.

Obwohl der gesamte Krypto-Markt aktuell kleinere Kurskorrekturen erfährt - hauptsächlich aufgrund der Tatsache, dass viele Anleger erste Gewinne mitnehmen -, steht gerade die Meme-Coin-Sparte weiterhin im Fokus vieler Investoren. Dabei stehen sowohl etablierte Projekte wie Dogecoin als auch Presale-Währungen wie Flockerz (FLOCK) im Fokus. Während die etablierten Meme-Coins vor allem mit einer großen Community und einer gewissen Stabilität punkten, können vor allem Token im Vorverkauf mit einem großen, ungenutzten Potenzial locken.

Ein Meme-Coin für das Volk - Warum setzen immer mehr Investoren auf Flockerz?

Viele Meme-Token behaupten, die Dezentralisierung in den Vordergrund zu stellen - doch können Projekte, in denen sämtliche Entscheidungen von einer zentralen Instanz getroffen werden, wirklich dezentral agieren? Die Entwickler von Flockerz beantworten diese Frage mit einem klaren "Nein" und setzen deshalb auf die Nutzung eines DAO-Systems (Decentralized Autonomous Organization), das auch als "FlockTopia" bezeichnet wird.

Dafür wurde sogar ein innovatives Vote-to-Earn-Konzept (VTE) entwickelt, das für jede Abstimmung, an der ein Flockerz-Nutzer teilnimmt, eine Belohnung in Form des nativen FLOCK-Tokens ausbezahlt. Hier können Plattform-Teilnehmer zum Beispiel über die Marketing-Strategie, Entwicklungen und Expansionen, neue Features oder Token-Verbrennungen abstimmen und damit einen direkten Einfluss auf das Flockerz-Projekt ausüben.

Derzeit befindet sich der FLOCK-Token noch im Vorverkauf und kann damit nicht über die zentralen oder dezentralen Kryptobörsen erworben werden. Stattdessen findet der Presale-Kauf über die offizielle Webseite der Entwickler statt - über die auch ein erstes Staking-Programm angeboten wird. Denn wer noch vor dem offiziellen Coin Launch in den Flockerz Coin investiert, kann diesen zu einer jährlichen prozentualen Rendite (APY) von derzeit 882 Prozent anlegen und damit eine erste passive Rendite erzielen.

Dazu muss zunächst eine beliebige Anzahl von FLOCK-Token über die Maske der Webseite erworben werden, indem die DAO-Kryptowährung per Kreditkarte oder mit Krypto-Token wie Ethereum (ETH) oder Tether (USDT) erworben wird. Direkt beim Kauf wird dann die optionale Möglichkeit angeboten, das Staking-Programm direkt zu nutzen.

