Zürich, Schweiz (ots) -Anapaya kündigt an, dass die Sui-Blockchain die SCION-Netzwerkarchitektur integrieren wird, die eine noch nie dagewesene hochleistungsfähige, sichere und belastbare Konnektivität für ihre Validator-Knoten bietet. Diese Zusammenarbeit zwischen Anapaya, InterCloud, Cyberlink und Mysten Labs stellt einen wichtigen Meilenstein für die Sicherheit und Konnektivität der Blockchain dar und bietet eine bahnbrechende Lösung zur Entschärfung wichtiger Schwachstellen in kritischen Infrastrukturen.Eine der größten Bedrohungen für Blockchain-Netzwerke ist heute die Anfälligkeit der traditionellen Internet-Infrastruktur, wo böswillige Akteure den Netzwerkverkehr unterbrechen können. Dies ermöglicht es Angreifern, legitime Kommunikationspartner abzufangen, zu unterbrechen oder sich sogar als solche auszugeben. Bislang gab es für keine Blockchain eine umfassende Lösung zur Abwehr dieser Art von Angriffen. Die Sui-Blockchain ist die erste, die SCION integriert, eine Netzwerkarchitektur der nächsten Generation, die zur Bekämpfung dieser Schwachstellen entwickelt wurde. Das SCION-Netzwerk bietet den Sui-Validierungsknoten eine sichere, fehlertolerante und hochleistungsfähige Konnektivität, die die allgemeine Stabilität und Robustheit der Blockchain erhöht.Die Partnerschaft zwischen Anapaya, InterCloud, Cyberlink und Mysten Labs hat es Sui ermöglicht, die fortschrittlichen Fähigkeiten von SCION zu nutzen und eine zuverlässige Kommunikation und Netzwerksicherheit zu gewährleisten. Die Partnerschaft stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Blockchain-Technologie dar, da SCION sichere, isolierte Netzwerkpfade gewährleistet, die die üblichen Schwachstellen herkömmlicher Internet-Infrastrukturen verhindern. Durch die Nutzung der Pfadkontrolle von SCION werden die Sui-Validierungsknoten mit einer zuverlässigen, belastbaren Konnektivität ausgestattet, die eine optimale Netzwerkleistung und verbesserte Sicherheit für den Blockchain-Betrieb gewährleistet."Durch die Integration von SCION in Sui wird nicht nur die Netzwerkleistung der Sui-Blockchain verbessert, das Routing wird transparent und vorhersehbar, Sui ist auch die erste Blockchain, die ihren Validatoren ein vollständig isoliertes globales Netzwerk bietet, das ihre Validatoren vor Angriffen aus dem traditionellen Internet schützt", sagte Martin Bosshardt, CEO von Anapaya. "Diese Partnerschaft stellt sicher, dass das Blockchain-Ökosystem ohne das Risiko der Manipulation und des Abfangens von Datenverkehr wachsen kann."Mit der Rolle von InterCloud und Cyberlink bei der Erleichterung der Infrastruktur und Konnektivität stellt die Integration von SCION in Sui einen bedeutenden Fortschritt in der Blockchain-Sicherheit dar und ermöglicht einen nahtlosen und sicheren Betrieb der Validator-Knoten.Jérôme Dilouya, CEO von InterCloud, erklärte: "InterCloud geht auf diese Bedürfnisse ein, indem es die SCION-Technologie in seinem Backbone einsetzt und damit eine erstklassige Konnektivitätslösung für anspruchsvolle Anwendungen bietet. Unsere weitreichende globale Reichweite und mehrere Zugangspunkte - ob über öffentliche Internet Exchanges, private Ortsnetze oder Cross-Connects - ermöglichen SCION-Kunden eine skalierbare, sichere Netzwerkinfrastruktur, die sogar von großen Cloud-Regionen weltweit zugänglich ist."Global verteilte Systeme, wie Content-Delivery-Netzwerke, betreiben oft ihre eigenen privaten Netzwerke, um Sicherheit, Kontrolle und Isolation zu erreichen. Blockchains können sich jedoch nicht auf die gleichen Lösungen zur Abwehr von Angriffen auf der Netzwerkebene verlassen. Eines der wichtigsten Versprechen von Blockchains ist ihre Dezentralisierung."Blockchain-Netzwerke erfordern ein öffentliches, verteiltes und redundantes Netzwerk, das garantiert jederzeit verfügbar ist", sagt Thomas Knüsel, CEO von Cyberlink. "SCION kombiniert die Vorteile von privaten und öffentlichen Netzwerken und erfüllt alle diese Anforderungen, indem es Schutz vor Routing-Angriffen, Pfadauswahl, Paketauthentifizierung und Bandbreitenreservierung bietet. Wir bei Cyberlink sind stolz darauf, unsere Expertise durch den Betrieb des globalen, SCION-basierten Netzwerks von Sui gemeinsam mit InterCloud einzubringen."Über AnapayaAnapaya ist ein Schweizer Scaleup, das SCION-basierte Lösungen für eine sicherere, zuverlässigere und leistungsfähigere Datenvernetzung anbietet. Die Lösungen von Anapaya geben globalen Unternehmen und Netzwerkanbietern die Möglichkeit, geschäftskritische Daten sicher, schnell und effizient über das SCION Internet zu transportieren und Informationen zwischen Unternehmensstandorten, vertrauenswürdigen Partnern und Cloud-Anbietern zu übertragen. Über sein Partner-Ökosystem aus Telekommunikationsunternehmen, Systemintegratoren und Cloud-Anbietern betreibt Anapaya ein Netzwerk der nächsten Generation. 