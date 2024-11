München (ots) -Absolute Sicherheit gibt es leider nicht - aber es lässt sich eine ganze Menge tun, um sensible Daten online bestmöglich zu schützen. Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat jetzt einen neuen Flyer dazu veröffentlicht.BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "Es ist für uns ganz selbstverständlich, unsere Haus- und Autotüren mit sicheren Schlössern zu schützen. Genauso sollten wir auch unsere wichtigen und sensiblen Online-Daten mit starken Passwörtern sichern. Was aber macht ein gutes Passwort aus? Welchen Gefahren setzt man sich aus, wenn man dasselbe Passwort mehrfach verwendet oder es nicht komplex genug ist? Diese und andere Fragen beantwortet der neue BLM-Passwort-Flyer und gibt praktische Tipps zur Erstellung von sicheren Passwörtern."Ob in sozialen Netzwerken, beim Online-Banking oder bei E-Mail-Diensten - überall hinterlassen wir digitale Spuren, die oft nicht ausreichend gesichert sind. Schwache oder mehrfach verwendete Passwörter können leicht von Cyberkriminellen ausgenutzt werden, sodass persönliche Informationen schnell in die falschen Hände geraten können.Der Flyer "Tipps zum sicheren Passwort" steht ab sofort hier (https://ots.de/oZxvWo) zum Download zur Verfügung. Zusätzlich zum Flyer haben wir diese Informationen auch als Plakat (https://ots.de/2JY9sG) drucken lassen, damit dies beispielsweise in Schulen aufgehängt werden kann. In Bayern können der Flyer und das Plakat außerdem kostenfrei hier (https://materialien.blm.de/) als Printversion bestellt werden.Pressekontakt:Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)Stefanie RegerPressesprecherinTel.: 089 63808-315E-Mail: stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/5911821