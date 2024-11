Halleck-Creek-Projekt: Neuer Schub durch strategische Partnerschaft

Anzeige / Werbung American Rare Earths (ARR) hat verkündet, dass BMO Capital Markets als Finanzberater engagiert wurde, um das Halleck-Creek-Projekt in Wyoming entscheidend voranzubringen. Das Unternehmen betonte, dass die Kooperation mit einem renommierten Partner wie BMO die eigene Position als Vorreiter in der Versorgung mit seltenen Erden stärken solle. American Rare Earths (ARR) hat verkündet, dass BMO Capital Markets als Finanzberater engagiert wurde, um das Halleck-Creek-Projekt in Wyoming entscheidend voranzubringen. Das Unternehmen betonte, dass die Kooperation mit einem renommierten Partner wie BMO die eigene Position als Vorreiter in der Versorgung mit seltenen Erden stärken solle. Strategisches Bündnis Mit der Unterstützung von BMO Capital Markets plane ARR, Finanzierungen, Joint Ventures und Abnahmeverträge voranzutreiben. Chris Gibbs, CEO von ARR, bezeichnete die Zusammenarbeit als "bedeutenden Schritt", der die strategischen Ziele der USA zur Sicherung heimischer Ressourcen untermauere. ARR werde eng mit BMO zusammenarbeiten, um sowohl finanzielle als auch strategische Chancen optimal zu nutzen. Potenzial für eine nachhaltige Versorgung Das Halleck-Creek-Projekt gilt als eine der größten Vorkommen seltener Erden in Nordamerika. Rohstoffe wie Neodym und Praseodym sind essenziell für Schlüsseltechnologien wie Elektromotoren und Windkraftanlagen. Laut ARR könne das Projekt eine zentrale Rolle in der nationalen Rohstoffpolitik einnehmen, um die Abhängigkeit von Importen, insbesondere aus China, zu verringern. Das Unternehmen fokussiere sich auf umweltfreundliche und kosteneffiziente Verfahren zur Förderung und Verarbeitung. Durch die Partnerschaft mit BMO erhoffe sich ARR, die Entwicklung des Projekts zu beschleunigen und strategische Partner zu gewinnen. Staatliche Unterstützung als Basis des Erfolgs Die Bedeutung des Projekts sei sowohl auf regionaler als auch auf nationaler Ebene anerkannt. Wyoming habe das Projekt als wirtschaftlich und strategisch relevant eingestuft. ARR habe Fördermittel der Wyoming Energy Authority erhalten, um die Weiterentwicklung zu unterstützen. Zusätzlich habe die U.S. Export-Import Bank (EXIM) ihre Unterstützung signalisiert, was die Bedeutung des Projekts für die nationale Sicherheit unterstreiche. ARR betonte, dass das Halleck-Creek-Projekt einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung der US-amerikanischen Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten leisten könnte. Durch die Zusammenarbeit mit BMO wolle ARR die heimische Produktion seltener Erden fördern und die nationale Rohstoffindustrie stärken. Dies entspreche den politischen Zielen der USA, kritische Mineralien lokal zu gewinnen. BMO Capital Markets: Ein erfahrener Partner BMO Capital Markets bringe umfassende Expertise und ein globales Netzwerk ein, um die Entwicklung von Halleck Creek zu unterstützen. Das Unternehmen sei bekannt dafür, strategische Projekte in der Bergbauindustrie erfolgreich umzusetzen. ARR erwarte, dass BMO entscheidende Investitionen und Partnerschaften generiere, die das Projekt langfristig absichern könnten. ARR sehe sich als Treiber einer neuen Ära der Rohstoffversorgung in den USA. Das Unternehmen sei überzeugt, dass die Partnerschaft mit BMO sowie das starke Engagement für das Halleck-Creek-Projekt nicht nur wirtschaftliche Vorteile bringe, sondern auch die nationale Sicherheit und die Energiewende unterstütze. Die Entwicklung von Halleck Creek solle nicht nur ARR-Aktionären zugutekommen, sondern auch die US-amerikanische Rohstoffindustrie revolutionieren. Enthaltene Werte: NZARRE0004S7

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )