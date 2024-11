Vor den so wichtigen Zahlen von Nvidia sind die US-Aktienmärkte in einer seltsamen Lage: sie sind so teuer wie praktisch noch nie (etwa gemessen am Buffett Indikator, derzeit bei 202%) aktuell - aber sie sind eben aktuell gleichzeitig auch überverkauft nach den Verlusten der letzten Woche (ausgelöst durch Powell-Aussagen und Trump-Nominierungen). Daher ist es nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...