Zürich (ots) -Minimaler Zeitaufwand und maximale Sicherheit - mit dem richtigen Know-how lässt sich ein Nebeneinkommen auch ohne Stress und schlaflose Nächte aufbauen. Damit der Einstieg in den Börsenhandel reibungslos gelingt und die Investitionen hohe Renditen einbringen, hat Inessa Huller ein Finanzcoaching entwickelt, das es jedem erlaubt, seine finanziellen Ziele zu erreichen. Wie hoch der Zeitaufwand konkret ist und warum es auf einen individuellen Investitionsplan ankommt, erfahren Sie hier.Wer seinen Vermögensaufbau systematisch betreiben möchte, um langgehegte Träume zu verwirklichen, für das Alter abgesichert zu sein oder ein paar Jahre früher in den Ruhestand gehen zu können, merkt schnell, dass sich mit den niedrigen Zinsen für Festgeldanlagen finanzielle Freiheit kaum erreichen lässt. Die Börse wäre eine Alternative, doch die Komplexität der Finanzmärkte, schwankende Kurse und der Medienhype um bestimmte Aktien schrecken viele davon ab, in den Börsenhandel einzusteigen. Zudem kennt beinahe jeder einen Anleger aus dem Bekanntenkreis, der mit seinem Portfolio empfindliche Verluste erlitten hat. "Die Gefahr des Börsenhandels liegt nicht in der Börse selbst, sondern in der Art und Weise, wie Investoren mit den Risiken umgehen", sagt die Finanzcoachin Inessa Huller. "Wer sich nicht ausreichend informiert oder von Emotionen leiten lässt, wird in der Regel mit erheblichen Verlusten rechnen müssen. Es sollte aber jeder ein Interesse daran haben, das Beste aus seinem Geld zu machen - und deswegen darf es nicht in Festgeldanlagen stecken oder gar auf dem Girokonto liegen bleiben.""Der angehende Börsenhändler braucht ein bewährtes System und eine auf seine individuellen Bedürfnisse angepasste Strategie", fügt die Finanzcoachin hinzu. "Die gute Nachricht ist, dass sich das nötige Wissen innerhalb weniger Monate erlernen lässt." Inessa Huller konnte ihre umfangreiche Expertise während ihrer zehnjährigen Tätigkeit in der Investment- und Anlageberatung für Privat- und Geschäftskunden aufbauen. Seit 2013 investiert die Bankerin selbst, wobei sich ihr angelegtes Vermögen inzwischen auf 900.000 CHF beläuft. Heute betreut sie 80 Kunden und bietet Anfängern und Investoren mit geringer Erfahrung ihre Begleitung beim Aufbau eines Nebeneinkommens an der Börse an. Die Teilnehmer an ihrem Finanztraining profitieren von einer Kombination aus Basiswissen und praktischen Übungen, die ihnen zeitsparende und sichere Börseninvestments erlaubt. Inessa Huller möchte ihnen mehr Kontrolle über ihre finanzielle Situation und eine größere wirtschaftliche Unabhängigkeit ermöglichen.Basiswissen, aktuelle Themen und ein Testportfolio: Was Inessa Hullers Angebot den Teilnehmern bietet"Den meisten Anfängern fehlt es an einem grundlegenden Verständnis für die Mechanismen der Börse", erzählt Inessa Huller. "Sie kaufen planlos irgendwelche Aktien und wundern sich dann, dass sich ihr Kapital nach einem halben Jahr halbiert. Genau an diesem Punkt setzen wir mit unserem Programm an und sorgen für Klarheit und solides Hintergrundwissen." In den zwölf Wochen des Basistrainings erhalten die Teilnehmer eine strukturierte Einführung in das Investieren an der Börse, wobei sie in den wöchentlichen Gruppen-Calls die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und direktes Feedback zu erhalten. Zudem hält Inessa Huller Workshops ab, die darauf angelegt sind, spezifisches Wissen zu teilen und aktuelle Themen aufzugreifen. Wenn sich die Marktlage beispielsweise plötzlich ändert und zu einer gewissen Unsicherheit unter den Anlegern führt, erklärt sie, was an der Börse gerade passiert und wie Investoren auf die Vorgänge reagieren sollten.Zum Training gehört auch der Aufbau eines Testportfolios mit fiktivem Geld, das es den Teilnehmern erlaubt, ihre Entscheidungen zu analysieren und aus Fehlern zu lernen, ohne reale Verluste zu erleiden. Mit dieser Methode möchte Inessa Huller das Verständnis für Marktbewegungen fördern und den Teilnehmern die Möglichkeit geben, verschiedene Strategien zu testen, bevor es dann daran geht, echtes Kapital zu investieren. Am Anfang reichen den Anlegern meist ein bis zwei Stunden pro Woche aus, um sich mit der Börse vertraut zu machen und erste Investments umzusetzen. Mit zunehmendem Verständnis nehmen sich die meisten von ihnen allerdings ein wenig mehr Zeit und manchen geht es dabei schon bald um ein echtes passives Einkommen.Maßgeschneiderte Investitionspläne: Individuelle Finanzstrategien für jeden TeilnehmerDas Training umfasst überdies einen maßgeschneiderten Investitionsplan für jeden Teilnehmer, der auf seine individuellen Bedürfnisse und sein Risikoprofil abgestimmt ist. Der Plan basiert auf einer Analyse der finanziellen Ziele und bietet eine Auswahl geeigneter Finanzinstrumente. Dabei sind regelmäßige Anpassungen und Überprüfungen vorgesehen, um Marktveränderungen und persönliche Entwicklungen einzubeziehen. "Der individuelle Investitionsplan ist mir sehr wichtig, weil sich die Anleger mit ihrem Portfolio wohlfühlen müssen", betont Inessa Huller. "Was die Risikobereitschaft betrifft, sind die Menschen nun einmal recht unterschiedlich und deshalb kann es nicht allein um die Rendite gehen. Wir können ein konservatives Portfolio aufbauen oder eins mit mittlerem Risiko - das richtet sich ganz nach dem jeweiligen Anleger, der immer ein gutes Gefühl haben soll."Inessa Huller begleitet die Anleger langfristigWie hoch die Renditen ausfallen, wird gewöhnlich nach ein bis zwei Monaten sichtbar - und wenn ein Teilnehmer eine seiner Positionen verkauft, kann er bereits nach kurzer Zeit Gewinne realisieren. Inessa Huller bleibt mit den Anlegern auch nach dem Basistraining regelmäßig in Kontakt, um ihre individuelle Unterstützung anzubieten. Auf Wunsch gibt es alle zwei bis drei Monate ein persönliches Gespräch, bei dem es sich um den Erfolg des Portfolios und um alternative Investitionsstrategien dreht. Die Finanzcoachin treibt zudem den Aufbau einer Community aus ehemaligen Teilnehmern voran, in der sich die Mitglieder gegenseitig unterstützen und über ihre Erfahrungen an der Börse austauschen können.Bankerin, Investorin, Finanzcoachin: Inessa Hullers ExpertiseInessa Huller war insgesamt acht Jahre als Relationship Manager für Privat- und Geschäftskunden tätig und absolvierte dabei zahlreiche Weiterbildungen im Finanzbereich. Selbst sagt sie allerdings, dass sie das entscheidende Wissen über Börseninvestitionen im Austausch mit erfolgreichen Bankern und Hedgefonds-Managern sammeln konnte, die ihr wertvolle Einblicke in ihre Strategien erlaubten und ihr praktisches Wissen vermittelten. Als Investorin hat sie dann über 14 Finanzinstrumente mit ihrem eigenen Geld getestet, um herauszufinden, welche Resultate sich mit ihnen erreichen lassen. In dieser Zeit fragten sie Freunde und Bekannte immer wieder um Rat zu Anlagemöglichkeiten und empfahlen ihr, ihre Expertise für eine professionelle Beratung zu nutzen. Mit ihrem Coaching legt sie heute ihren Schwerpunkt auf nachhaltiges Investieren, das für den Vermögensaufbau den Zinseszinseffekt optimal nutzt. "Wer zu mir kommt, hat verstanden, dass er nicht über Nacht reich wird, sondern einen langfristigen Plan entwickelt, der ihn auf einem sicheren Weg zu seinen finanziellen Zielen führt - dabei stehe ich meinen Teilnehmern gern zur Seite", so Inessa Huller abschließend.Sie möchten Ihren Vermögensaufbau durch sichere Investitionen voranbringen, ohne viel Zeit aufwenden zu müssen? 