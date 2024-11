Bonn (www.anleihencheck.de) - Japan wird diese Woche die Verbraucherpreisinflation für Oktober veröffentlichen, so die Analysten von Postbank Research.Im September habe sich die Inflation in Japan auf 2,5% abgeschwächt, verglichen mit 3% im August, da der Inflationsdruck seitens der Lebensmittel- und Energiepreise nachgelassen habe. Die Preise für Kommunikation und Bildung seien im September weiter rückläufig gewesen. Die Verbraucherpreisinflation in Tokio sei im Oktober auf 1,8% zurückgegangen (gegenüber 2,2% im September), was darauf hindeuten könnte, dass der Preisdruck in Japan weiter nachgelassen haben könnte. Die niedrige Inflationsrate zeige nach Meinung der Analysten, dass die Bank of Japan (BoJ) mit der nächsten Zinserhöhung länger warten könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...