Kontron, ein führender Anbieter von IoT-Lösungen, setzt erneut Maßstäbe in der Digitalisierung der Transportbranche. Mit einem wegweisenden Entwicklungsauftrag zur Implementierung eines hochmodernen Stellwerkssystems für einen führenden europäischen Anbieter von Signal- und Bahninfrastruktur beweist das Unternehmen seine Innovationskraft. Dieses Projekt zielt darauf ab, die Sicherheit und Effizienz des Schienenverkehrs nachhaltig zu verbessern und neue Standards in der Bahninfrastruktur zu setzen. Ein Meilenstein in der Digitalisierung der Schieneninfrastruktur Im Zentrum des neuen Projekts steht ...

