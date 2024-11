Erfurt (ots) -Dass man nie allein ist, erfährt Ama, als sie in einer scheinbar ausweglosen Situation ihrem Totemtier gegenübersteht. Gemeinsam setzen sie alles daran, dass sie ihre Heimat nicht verlassen muss. "Totem" (NDR) wird am 22. November 2024 um 19:30 Uhr bei KiKA gezeigt und kann auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden. Untertitel sind verfügbar.Die emotionale Geschichte über Flucht, Identitätssuche und Heimatgefühle erhält durch Amas Totemtier, einem überdimensionalen Stachelschwein, auf dessen Rücken sie sich fortbewegt, einen märchenhaften und auch humorvollen Unterton, der die Themen für Kinder zugänglich macht."Totem" ist ein mehrfach ausgezeichneter niederländisch-luxemburgisch-deutscher Kinderfilm von Volya Films, in Koproduktion mit Tarantula Luxemburg, Leitwolf, BNNVARA und NDR. Die Regie führte Sander Burger, der auch gemeinsam mit Bastiaan Tichler das Drehbuch schrieb. Die Redaktion beim NDR verantwortet Holger Hermesmeyer. Im November 2024 erhielt "Totem" den Deutschen Filmmusikpreis in der Zusatzkategorie Beste Musik im Kinderfilm. Die Jury lobte die Komposition von Amaury Laurent Bernier dafür, dass sie den humanitären Anspruch des Films aufgreift und eine musikalische Brücke zwischen den Kulturen schlägt.Zum Inhalt: Die elfjährige Ama (Amani-Jean Philippe) lebt in den Niederlanden, solange sie denken kann. Sie ist begeisterte Schwimmerin und verbringt jede freie Minute mit ihrem besten Freund Tijs (Ole van Hoogdalem) im Schwimmbad, um für die anstehenden Meisterschaften zu trainieren. Ama fühlt sich in Rotterdam zu Hause, doch seit der Asylantrag ihrer senegalesischen Eltern abgelehnt wurde, lebt die vierköpfige Familie in der Illegalität. Als Amas Mutter (Céline Camara) und ihr kleiner Bruder (Liam Romney) festgesetzt werden, taucht Ama unter. Auf der Suche nach ihrem Vater (Emmanuel Ohene Boafo) irrt sie allein durch die Stadt - bis sie unerwartet Unterstützung durch ihr persönliches Totem bekommt. Im Senegal hat jeder Mensch ein Tier, das ihm Kraft und Mut gibt. Amas Totem ist ein überdimensionales Stachelschwein, das sie von nun an auf Schritt und Tritt begleitet.Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5911897