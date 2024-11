Der Chipgigant Nvidia profitiert weiterhin massiv vom anhaltenden KI-Boom. Die Aktie des Unternehmens verzeichnete in den letzten Monaten beeindruckende Kurszuwächse, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Grafikprozessoren für künstliche Intelligenz und Cloud-Computing. Trotz der Aufnahme in den renommierten Dow Jones Index mahnen einige Fachleute jedoch zur Vorsicht. Sie argumentieren, dass der steile Anstieg möglicherweise nicht nachhaltig sei und die Konkurrenz im KI-Chipmarkt zunehme. Vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen befindet sich der Technologiesektor in einer zwiespältigen Lage: Einerseits erreichen die Bewertungen Rekordhöhen, andererseits zeigen sich die Märkte nach jüngsten Verlusten überverkauft.

Potenzielle Kurskorrektur im Visier

Marktbeobachter prognostizieren eine mögliche drastische Korrektur für die Nvidia-Aktie. Einige Analysten rechnen damit, dass der Kurs innerhalb der nächsten zwei Jahre um bis zu 50 Prozent einbrechen könnte. Als Gründe werden die wachsende Konkurrenz im KI-Sektor und die Gefahr des Verlusts von Marktanteilen angeführt. Trotz dieser Warnungen bleibt Nvidia vorerst der führende Anbieter von KI-Chips und setzt auf Innovationen, um seine Marktposition zu festigen. Die bevorstehende Präsentation der Quartalsergebnisse könnte entscheidend für die weitere Kursentwicklung und eine mögliche Jahresendrallye sein.

