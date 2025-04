Die Entwicklerplattform und das globale Netzwerk von Cloudflare sind die beste Umgebung für die Entwicklung und Implementierung von KI-Agenten, indem sie die Kosten- und Komplexitätsbarrieren ausräumen und so KI-Agenten realisierbar machen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen für Konnektivitäts-Clouds, kündigte heute mehrere neue Angebote an, die die Entwicklung von KI-Agenten beschleunigen sollen. Mit dem branchenweit ersten Remote-MCP-Server (Model Context Protocol Server) versetzt Cloudflare Entwickler in die Lage, auf einfache Weise leistungsstrake KI-Agenten zu entwickeln und bereitzustellen, und stellt ihnen allgemein zugängliche Durable Workflows sowie ein Free-Tier-Angebot für Durable Objects zur Verfügung. Mit diesen Angeboten können Entwickler Agenten in Minutenschnelle statt in Monaten erstellen, und das einfach, kostengünstig und in der richtigen Größenordnung.

KI-Agenten KI-gestützte Systeme, die autonom handeln, Entscheidungen treffen und sich an neue Umfelder anpassen können stellen die Zukunft der KI dar. KI-Agenten bergen das Potenzial zur Freisetzung massiver Produktivitätssteigerungen, ringen die Unternehmen doch darum, Agenten zu entwickeln, die echte Renditen liefern. Die Entwicklung solcher Agenten erfordert einen Zugriff auf drei Kernkomponenten: KI-Reasoning-Modelle, Workflows für die Ausführung und APIs für den Zugriff auf Tools und Services. Um skalierbare agentische Systeme zu entwickeln, benötigen die Unternehmen einen Zugang zu einer Plattform, die alle diese drei Komponenten auf skalierbare und kosteneffziente Weise bereitstellen kann.

"Cloudflare ist die beste Umgebung für die Entwicklung und Skalierung von KI-Agenten. Punkt. Den innovativsten Unternehmen da draußen ist klar, dass Agenten der nächste große Schritt in der Anwendung von KI sind, und sie entscheiden sich für Cloudflare, denn wir haben alles, was sie brauchen, um beim Entwickeln auf unserer Workers-Plattform schnell und im richtigen Maßstab voran zu kommen", sagte Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. "Cloudflare hat sich ganz auf diesen Augenblick eingestellt: Zuerst haben wir das am besten zusammenhängende Netzwerk auf dem Planeten aufgebaut. Anschließend haben wir eine Entwicklerplattform geschaffen, das dieses Netzwerk nutzt, um Code von 95% aller Personen, die online sind, innerhalb von 50 Millisekunden auszuführen. Und wir geben weiter Gas, um den Entwicklern die besten Tools zum Gestalten der agentischen KI an die Hand zu geben."

Mit der heutigen Ankündigung begegnet die Entwicklerplattform von Cloudflare einigen der größten Herausforderungen beim Entwickeln von KI-Agenten durch folgende Neuerungen:

Ermöglichen von intelligenten, autonomen Aktionen mit dem branchenweit ersten Remote-MCP-Server

Bei MCP handelt es sich um einen schnell wachsenden Open-Source-Standard, nach dem KI-Agenten direkt mit externen Services interagieren können. Dadurch gibt die KI nicht mehr einfache Anweisungen, sondern führt tatsächlich Aufgaben auf Veranlassung eines Benutzers aus etwa das Versenden einer E-Mail, das Buchen eines Meetings oder die Umsetzung von Code-Änderungen. Bislang war MCP darauf beschränkt, lokal auf einem Gerät ausgeführt zu werden, womit der Standard zwar für Entwickler und frühzeitige Anwender zugänglich war, was aber einen breiteren Mainstream-Einsatz verhinderte.

Cloudflare macht es künftig einfach, Remote-MCP-Server auf Cloudflare zu entwickeln und bereitzustellen, so dass sich jeder KI-Agent sicher über das Internet verbinden und mit Diensten wie E-Mail interagieren kann, ohne dass dafür ein lokal gehosteter Server benötigt wird. MCP-Server, die auf Cloudflare aufbauen, können Kontext speichern und so jedem Nutzer eine permanente, laufende Erfahrung bieten. Über Partnerschaften mit Auth0, Stytch und WorkOS vereinfacht Cloudflare zudem die Authentifizierung und Autorisierung, was den Nutzern das Delegieren von Berechtigungen an Agenten erlaubt und die Bereitstellung von sicheren Agenten dramatisch vereinfacht.

Entwickeln von intelligenten, kontextbewussten KI-Agenten mit Durable Objects jetzt auf Free-Tier-Basis

Die bisher nur im Rahmen von kostenpflichtigen Abonnements verfügbaren Durable Objects sind für Entwickler jetzt auch als Free-Tier-Angebot von Cloudflare zugänglich, was den breiten und demokratisierten Zugriff auf eine kritische Komponente zum Entwickeln von Agenten erweitert. Durable Objects sind eine spezielle Art von Cloudflare-Workern, die Rechen- und Speicherfunktionen miteinander verbinden, so dass sich zustandsabhängige Anwendungen (Stateful-Anwendungen) in einer serverlosen Betriebsumgebung ohne Infrastrukturmanagement entwickeln lassen. Durable Objects bilden die ideale Grundlage für AI-Agenten, die Kontext interaktionsübergreifend beibehalten müssen, sich also beispielsweise an frühere Präferenzen erinnern oder ihr Verhalten anhand von vorangegangenen Ereignissen anpassen können. Das Cloudflare-Netzwerk stellt sicher, dass Durable Objects auf Millionen simultane Benutzerinteraktionen erweitert werden und Agenten nahe der ursprünglichen Anfrage bedienen können, so dass gewährleistet ist, dass jeder Kunde eine schnelle Antwort mit niedriger Latenz erhält.

Bereitstellen von permanenten, mehrstufigen Anwendungen mit Workflows, jetzt allgemein verfügbar

Mit Workflows lassen sich mehrstufige Anwendungen entwickeln, die automatisch Neuversuche auslösen, fortbestehen und über Minuten, Stunden, Tage oder Wochen ausgeführt werden können. Workflows ist ab sofort allgemein verfügbar und für Entwickler und Unternehmen eine zuverlässige Möglichkeit, mehrstufige Anwendungen zu erstellen und zu verwalten, die von KI durchdrungen sind. Beispielsweise würde das Entwickeln eines Agenten-Workflows für das Buchen einer Reise die Suche nach Flügen innerhalb einer bestimmten Preisspanne erfordern, wofür eine beharrliche Suche über einen bestimmten vorgegebenen Zeitraum nötig wäre. Sind dann die Flüge gefunden, würde ein Agent die Flugtickets in Verbindung mit den Informationen zum Reisenden und einer Kreditkarte kaufen. Anschließend würde die Bestätigung an alle Reisenden in der Gruppe versandt.

Zahlen nur für das, was genutzt wird, um eine möglichst kosteneffiziente KI-Bereitstellung zu erzielen

KI-Inferenz ist schwer vorhersagbar und ihrer Natur nach in sich nicht schlüssig, im Gegensatz zum Training, denn sie stützt sich auf menschliches Verhalten und hängt unter anderem auch von der Tageszeit und von der Aktion ab, die eine Person ergreifen möchte. Bei traditionellen Hyperscalern müssen sich die Unternehmen daher darauf vorbereiten und dafür Vorsorge treffen, die höchste Kapazität bereitzustellen, die sie erwarten können, selbst wenn diese Kapazität nur zu Spitzenzeiten erreicht wird. Die serverlose Cloudflare-Plattform dagegen skaliert die Inferenz und die KI-Agenten-Ressourcen automatisch nach Bedarf in Millisekunden, von Null bis zum globalen Maßstab. Dies stellt sicher, dass die Anwenderorganisationen nur für das bezahlen, was sie nutzen, was die Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Cloud-Implementierungen, die eine konstante Bereitstellung erfordern, drastisch reduziert.

"Cloudflare bietet ein entwicklerfreundliches Ökosystem für das Erstellen von KI-Agenten, das ein Free-Tier-Angebot für Durable Objects und serverlose Optionen für KI-Inferenz beinhaltet", erläutert Kate Holterhoff, Senior Analyst bei RedMonk. "Diese kostengünstigen und benutzerfreundlichen Optionen könnten mehr Unternehmen in die Lage versetzen, agentische KI zu übernehmen und mit ihr zu experimentieren."

Cloudflare ist darin führend, KI-Inferenz zugänglich zu machen und Barrieren auszuräumen, die KI für die meisten Unternehmen bislang unerreichbar gehalten haben. Cloudflare betreibt GPUs in mehr als 190 Städten weltweit und bringt dem Benutzer KI mit niedriger Latenz so nahe wie möglich.

Weitere Informationen finden Sie in den nachstehenden Ressourcen:

Erste Schritte zur Entwicklung unter agents.cloudflare.com

Blog : Piecing together the Agent puzzle: MCP, authentication authorization, and Durable Objects free tier

: Piecing together the Agent puzzle: MCP, authentication authorization, and Durable Objects free tier Blog: Cloudflare Workflows is now GA: production-ready durable execution

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

