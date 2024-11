Nach der US-Präsidentschaftswahl scheint es den nächsten Kurstreiber für die Trump Media-Aktie zu geben, denn der kommende Präsident könnte mit seiner Firma ins Krypto-Geschäft einsteigen. Schickt das den Kurs des Unternehmens jetzt richtig "To the Moon"? Trump will ins Krypto-Geschäft einsteigen Nachdem die Wahl von Donald Trump Bitcoin & Co. in ganz neue Höhen katapultiert hat, könnte nun der Krypto-Hype die Aktie von Trump Media nach oben schießen ...

