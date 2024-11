EQS-News: SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Personalie

SGL Carbon: Andreas Klein wird neuer Vorstandsvorsitzender der SGL Carbon SE. Erweiterung des Vorstands auf drei Mitglieder. Wiesbaden, 19. November 2024: Der Aufsichtsrat der SGL Carbon SE hat in seiner heutigen Sitzung die Bestellung von Andreas Klein zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Januar 2025 und einer Laufzeit von drei Jahren beschlossen. Des Weiteren hat er den Vertrag von Finanzvorstand (CFO) Thomas Dippold um weitere fünf Jahre verlängert. Ebenfalls in den Vorstand der SGL Carbon SE wird Dr. Stephan Bühler für eine Laufzeit von zwei Jahren ab 1. Januar 2025 bestellt. Der Aufsichtsrat reagiert damit frühzeitig auf die Ankündigung von CEO Dr. Torsten Derr seinen im Mai 2025 auslaufenden Vorstandsvertrag nicht zu verlängern. In seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat dem Anliegen von Dr. Torsten Derr entsprochen und einer vorzeitigen Beendigung seines Vorstandsvertrags mit Ablauf des 31. Dezember 2024 zugestimmt. Er wird zum 31. Dezember 2024 aus der Gesellschaft ausscheiden. Der zukünftige Vorstandsvorsitzende Andreas Klein ist seit Oktober 2023 Leiter der Graphite Solutions, dem größten Geschäftsbereich der SGL Carbon. Der Diplom-Kaufmann verfügt neben Industrieerfahrung über umfangreiche Expertise in den Bereichen Marketing & Sales sowie Strategie und Supply Chain. Andreas Klein startete seine berufliche Karriere bei Bayer und Lanxess, wo er verschiedene Managementpositionen innehatte. Um den Vorstand noch näher an das operative Geschäft der SGL Carbon anzubinden, wird Andreas Klein als Vorstandsvorsitzender auch Leiter des Geschäftsbereichs Graphite Solutions bleiben. "Wir sind sehr froh, dass wir mit Andreas Klein eine erfahrene Führungspersönlichkeit für die Position des Vorstandsvorsitzenden gewinnen konnten. Er ist nicht nur mit den wichtigsten Märkten der SGL Carbon vertraut, sondern konnte in den letzten 15 Monaten tiefe Einblicke in die Strukturen und Geschäftsbereiche der Gesellschaft sammeln," erläutert Prof. Dr. Frank Richter, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SGL Carbon SE. "Mit der Vertragsverlängerung von CFO Thomas Dippold sowie der Bestellung von Dr. Stephan Bühler als weiterem Vorstandsmitglied geben wir der SGL Carbon Kontinuität und Stabilität für die weitere strategische Ausrichtung. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats wünsche ich dem neuen Vorstand gutes Gelingen. Besonders möchten wir uns bei Dr. Torsten Derr für seine Verdienste für die SGL Carbon bedanken. Er hat in den letzten Jahren die SGL Carbon wieder auf den Weg profitablen Wachstums gebracht und wichtige strategische Weichen gestellt." Der Diplom-Kaufmann Thomas Dippold ist seit Oktober 2020 Finanzvorstand der SGL Carbon. Er begann seine berufliche Laufbahn bei der HSBC-Bank in London und Düsseldorf. Nach weiteren kaufmännischen Leitungsfunktionen im In- und Ausland war er CFO beim börsennotierten Verkehrstechnikunternehmen Schaltbau Holding AG. Thomas Dippold hat die Restrukturierung der SGL Carbon erfolgreich begleitet und durch die finanzielle Neustrukturierung der letzten Jahre für eine solide Finanzbasis der Gesellschaft gesorgt. Dr. Stephan Bühler ist seit mehr als 10 Jahren bei SGL Carbon beschäftigt und verantwortet die Bereiche Legal, Compliance und Konzernrevision. Er war bereits von Oktober 2019 bis Oktober 2020 Vorstandsmitglied der SGL Carbon. Der promovierte Jurist begann seine berufliche Laufbahn beim Bundesverband der Deutschen Banken in Köln und war danach 21 Jahre bei Siemens in verschiedenen Funktionen in der Rechtsabteilung. Er sammelte dort umfangreiche Erfahrungen im M&A-Bereich. Als Vorstandsmitglied wird er für die Umsetzung der strategischen Optionen des Geschäftsbereichs Carbon Fibers, die juristischen und Compliance-Belange der Gesellschaft sowie den Bereich ESG Verantwortung tragen. Mit der Bestellung von Andreas Klein und Dr. Stephan Bühler sowie der Vertragsverlängerung von Thomas Dippold wird der Vorstand der SGL Carbon SE ab 1. Januar 2025 aus drei Mitgliedern bestehen. Mit der internen Besetzung der Position des Vorstandsvorsitzenden signalisiert der Aufsichtsrat, Kontinuität und Stabilität der strategischen Ausrichtung der SGL Carbon. Über SGL Carbon Die SGL Carbon ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsweisenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickeln wir Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen. Im Jahr 2023 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von 1,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 29 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien. Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden. Wichtiger Hinweis: Soweit unsere Pressemitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, beruhen sie auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und unseren aktuellen Prognosen und Annahmen. Naturgemäß sind zukunftsgerichtete Aussagen mit bekannten wie auch unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Einschätzungen abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Dazu zählen z. B. nicht vorhersehbare Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld unserer Hauptkundenindustrien, der Wettbewerbssituation, der Zins- und Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger Risiken und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u. a. in Preisentwicklungen, nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld akquirierter Unternehmen und bei Konzerngesellschaften sowie bei den laufenden Kosteneinsparungsprogrammen. Die SGL Carbon übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen anzupassen oder sonst zu aktualisieren.

