SGL Carbon: Andreas Klein wird neuer Vorstandsvorsitzender der SGL Carbon SE Wiesbaden, 19. November 2024 - Der Aufsichtsrat der SGL Carbon SE hat in seiner heutigen Sitzung die Bestellung von Andreas Klein zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Januar 2025 und einer Laufzeit von drei Jahren beschlossen. Des Weiteren hat er den Vertrag von Finanzvorstand (CFO) Thomas Dippold um weitere fünf Jahre verlängert. Ebenfalls in den Vorstand der SGL Carbon SE wird Dr. Stephan Bühler für eine Laufzeit von zwei Jahren ab 1. Januar 2025 bestellt. Der Aufsichtsrat reagiert damit frühzeitig auf die Ankündigung von CEO Dr. Torsten Derr seinen im Mai 2025 auslaufenden Vorstandsvertrag nicht zu verlängern. In seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat dem Anliegen von Dr. Torsten Derr entsprochen und einer vorzeitigen Beendigung seines Vorstandsvertrags mit Ablauf des 31. Dezember 2024 zugestimmt. Dr. Torsten Derr wird zum 31. Dezember 2024 aus der Gesellschaft ausscheiden. Mit der Bestellung von Andreas Klein und Dr. Stephan Bühler wird der Vorstand der SGL Carbon SE ab 1. Januar 2025 aus drei Mitgliedern bestehen. SGL Carbon SE

