Richmond (ots) -Die Vorweihnachtszeit ist für viele eine sehr festliche, aber auch hektische Zeit. Auch Hundehalter*innen möchten oft ihren Vierbeiner zu Weihnachten verwöhnen. Doch bevor Halsbänder mit Glöckchen oder neue Spielsachen gekauft werden, lohnt sich ein Moment der Besinnung: Was würde sich dein Hund wirklich zu Weihnachten wünschen?Warum Hunde nicht vermenschlicht werden sollenDer Wunsch, unseren Hund ständig zu verwöhnen, ist verständlich - doch wenn du deinen Hund zu sehr vermenschlichst, könntest du womöglich seine wirklichen Bedürfnisse übersehen. Dr. Antonia Klaus, Tierärztin bei Tails.com, betont: "Wir wissen, dass Hunde für viele ganz besondere Familienmitglieder sind, jedoch sollten wir sie trotzdem auch wie Hunde behandeln. Die Vermenschlichung von Hunden kann nämlich ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden beeinträchtigen, da Besitzer*innen es beispielsweise oft zu gut meinen und ihre Hunde, besonders an Weihnachten, mit zu viel oder unpassendem Futter füttern, was Verdauungsprobleme und Übergewicht verursachen kann."Jedoch maßgeblich entscheidend für das Wohlbefinden deines Hundes ist die Ernährung - besonders in der festlichen Zeit. Statt ihm also menschliche Speisen zu geben, die schaden könnten, bereite lieber spezielle Hundeleckereien, wie hundefreundliche Apfel-Lebkuchen selbst zu (Das Rezept findest du auf dem Tails.com Blog (https://tails.com/blog/de/2022/12/21/apfel-lebkuchen/)) oder wähle Hundefutter, das individuell auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist. Tails.com ist eine der wenigen Marken, die maßgeschneidertes Trockenfutter anbietet, das zu 100 % an Alter, Rasse, Lebensstil und vieles mehr angepasst ist und aus hochwertigen, proteinreichen und natürlichen Zutaten mit allen essenziellen Nährstoffen für den Hund besteht. Auf diese Weise deckt Tails.com alle Ernährungsbedürfnisse von Hunden ab.Das braucht dein Hund wirklich!Wenn wir Weihnachten aus der Perspektive unserer Hunde betrachten, wird schnell klar: Das schönste Geschenk, das du ihm machen kannst, ist deine Gesellschaft, deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Ganz im Sinne von 'All I want for Christmas is you' - für deinen Hund bist du alles, was er sich zu Weihnachten wünscht.Dr. Antonia Klaus erklärt: "Die Festtage können für Ihren Hund unglaublich stressig sein - die normale Routine kann sich aufgrund von Familienfeiern und mehr Trubel im Haushalt ändern. Wenn Sie dafür sorgen, dass Sie und Ihr Hund weiterhin eine schöne Zeit miteinander verbringen, wird das Ihnen beiden in der Vorweihnachtszeit zugutekommen."Ein Spaziergang in einer verschneiten Landschaft oder einem Wald voller winterlicher Düfte kann für deinen Hund ebenso eine aufregende Abwechslung sein. Wenn du Zeit hast, ergreife die Gelegenheit, und probiere einen neuen Weg aus oder besuche besondere und interessante Plätze. Das stärkt nicht nur die Bindung zwischen dir und deinem Hund, sondern bringt auch Abwechslung in euren Alltag.Hunde lieben es, mental und körperlich gefördert zu werden. Intelligenzspiele, Suchspiele oder Apportierspiele, vielleicht mit ein paar besonderen Leckereien als Belohnung, sind die perfekte Aktivität um sie einfach und entspannt in den Alltag zu integrieren. Tails.com und ähnliche Anbieter bieten proteinreiche und hochwertige Snacks an, die sich bestens für solche Übungen eignen. So wird dein Hund spielerisch gefördert und ihr beide habt dabei Freude. Diese kleinen Aufmerksamkeiten können genauso viel Freude bereiten wie ein neues Spielzeug und sind eine hervorragende Möglichkeit, deinem Hund zu zeigen, dass du an sein Wohl denkst.Dr. Antonia Klaus weiß: "Hunde sind soziale Wesen. Deshalb verstehen sie sich so gut mit uns und passen in unser Leben, und damit entsteht ein Bedürfnis nach Gesellschaft. Manche Hunde mögen auch mal die Ruhe und ziehen sich zurück - gerade in der oft lauten und hektischen Weihnachtszeit kann das wichtig sein. Fremde Gesichter, laute Geräusche und intensive Gerüche können sie schnell überfordern. Bieten Sie daher Ihrem Hund Rückzugsorte an, um ihm Stress zu ersparen."Über Tails.comTails.com ist ein innovativer Abo-Service für Hundefutter, der maßgeschneidertes Trockenfutter und eine leckere Auswahl an Nassfutter bietet. Auf diese Weise deckt Tails.com alle Ernährungsbedürfnisse von Hunden ab. Die maßgeschneiderten Trockenfutterrezepturen sind zu100 % auf Alter, Rasse, Lebensstil und vieles mehr abgestimmt und bestehen aus hochwertigen, proteinreichen und natürlichen Zutaten mit allen wichtigen Nährstoffen für den Hund. Die Zusammensetzung jeder Rezeptur wird aus über 1 Million möglicher Kombinationen zusammengestellt und ist nirgendwo sonst auf dem Markt erhältlich.Der Leitsatz: "Jeder Hund ist einzigartig." Das ist die Grundlage des einzigartigen und innovativen Konzepts von Tails.com, einem von Hundefreunden, Tierärzten und Ernährungsexperten gegründeten Unternehmen. Das Futter ist mit dem EU-Vertrauenssiegel zertifiziert und wird in einem praktischen Abo-Modell schnell, bequem und einfach jeden Monat direkt an die Besitzer und ihre Vierbeiner geliefert.Kontakt zur Presse:Anna Asarkayaanna.asarkaya@ketchum.deM +49 173 7455994Instagram: tails.com_deFacebook: tailsDEWebsite: www.tails.com/de/Original-Content von: tails.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161011/5911936